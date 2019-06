Trail le turri a Scoppito, i vincitori dell’edizione 2019

Gli organizzatori: “L’appuntamento è per l’anno prossimo con ancora più entusiasmo e consapevolezza, cercando di migliorare ancora e proporre tante novità“

SCOPPITO – Una vera e propria festa dello sport e della socializzazione quella che si è tenuta domenica scorsa 22 giugno a Scoppito per la prima edizione della gara “Trail le turri”. Sono stati 120 i partecipanti totali, di cui 90 per la competitiva di 10 km e 30 per la passeggiata non competitiva, con una larga partecipazione anche di donne. Una rosa di vincitori che inorgoglisce gli organizzatori, già pronti a lavorare per una prossima edizione, si pensa anche a realizzare un appuntamento invernale.

I tre atleti vincitori della competitiva (con un dislivello di 450 metri e quasi tutta su un sentiero sterrato) sono stati:

Andrea Marinucci (Sds, 1° classificato)

Edoardo Carrozzi (Atletica Abruzzo, 2° classificato)

Igor Antonelli (Live your mountain, 3° classificato)

Le prime tre atlete sono state:

Chiara Benedetti (Podistica solidarietà, 1° classificata)

Lucia Perilli (Podistica solidarietà, 2° classificata)

Maria Beleb Brun (3° classificata)

Dopo la gara, pasta party e festa fino a tarda sera in piazza Vittorio Emanuele II, con buon cibo, birra e la musica dei travolgenti musicisti del gruppo “Cimannarino” (acustic version) che hanno proposto il loro repertorio della migliore canzone cantautorale italiana.

“Ringraziamo tutti per aver contribuito all’ottima riuscita dell’evento – dicono gli organizzatori – prima di tutto il Comune di Scoppito, la Pro loco, la protezione civile Grisu’, i ragazzi del servizio civile, la consulta giovanile, l’asd Amiternina, la sezione Alpini di Scoppito e tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente. Ringraziamo in particolare la ditta F. LLI CHIODI che ha offerto l’intera serata post-gara. Infine, ma importantissimo, il ringraziamento più grande va agli atleti, che con la loro partecipazione hanno trasformato la stanchezza enorme dell’organizzazione in una soddisfazione unica. L’appuntamento è per l’anno prossimo con ancora più entusiasmo e consapevolezza, cercando di migliorare ancora e proporre tante novità”.