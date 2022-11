Trail dei Marsi – Sui Sentieri della Dea Angizia a Luco dei Marsi

LUCO DEI MARSI – Nell’ambito del CorriMarsica Uisp e del Campionato Provinciale UISP L’Aquila della specialità trail, a Luco dei Marsi si svolgerà domenica 20 novembre il Trail dei Marsi – Sui Sentieri della Dea Angizia. Il pezzo forte di questa manifestazione podistica “sterrata”, organizzata per mano del sodalizio Podistica Luco dei Marsi, è il percorso competitivo di 18 chilometri con 1.110 metri di dislivello: dai 640 metri di piazza Umberto I fino ai 1560 metri di altitudine della Croce di Montebello per tornare al punto di partenza. In parallelo al trail competitivo (ad oggi oltre una settantina gli iscritti), la passeggiata non agonistica su un tracciato ridotto a 10 chilometri.

“Un percorso veramente mozzafiato con un miscela di tratti impegnativi, anche scorrevoli, nel mezzo di una natura che lascia sempre grandi emozioni, oltre ad avere un gran ricordo delle nostre splendide montagne” spiegano in una nota gli organizzatori capitanati dal presidente Davide Baldassarre, sempre in prima linea nel mettere in mostra quelle capacità che hanno fatto meritare la stima e la gratitudine di tutti nella promozione dei propri eventi sul territorio.

Il programma prevede il ritrovo alle 7:30 in Piazza Umberto I, la partenza alle 9:30 e le premiazioni a partire dalle 12:30.

Per quel che concerne le iscrizioni, il sito di riferimento è Digital Race. La quota di iscrizione da pagare in loco, all’atto del ritiro del pettorale è di 15 euro per la competitiva, in alternativa 8 euro in caso dell’esaurimento della disponibilità di pacchi gara. Per la passeggiata non agonistica il costo di iscrizione è di 5 euro.

LINK UTILI

Regolamento di gara https://digitalrace.it/foto_societa/regolamento_2022(2).pdf

Iscrizioni https://digitalrace.it/gare.php

I LEADER DEL CAMPIONATO PROVINCIALE UISP L’AQUILA TRAIL DOPO QUATTRO PROVE

F25: Cristiana Pallucca (Briganti d’Abruzzo)

F35: Martina Iacobacci (Noi Pochi Intimi Asd)

F45: Maria Lorena Iaciancio (Parks Trail Promotions)

F55: Ines Antenucci (Runners Avezzano)

M16: Lorenzo Carretta (Briganti d’Abruzzo)

M25: Gianluca Valente (Briganti d’Abruzzo)

M30: Michele Mastrangelo (Runners Avezzano)

M35: Giovanni Paolo Pierleoni (Briganti d’Abruzzo)

M40: Angelo Raglione (Magic Runners Tagliacozzo)

M45: Michele Carretta (Briganti d’Abruzzo)

M50: Mariano Taccone (Gruppo Sportivo Celano)

M55: Donato Marinaro (Gruppo Sportivo Celano)

M60: Giovanni Iaboni (Podistica Luco dei Marsi)

M65: Vincenzo Inglese (Asd Plus Ultra)

M70: Pierino Barbonetti (Briganti d’Abruzzo)

M70+: Gianfranco Rosati (Gruppo Sportivo Celano)