“Traguardi Live Lab 2023”: come partecipare all’evento online

PESCARA – Energia, cyber security, impresa 4.0 e competenze digitali. Sono questi i temi che verranno affrontati nel ciclo di incontri “Traguardi Live Lab 2023” di Io Riparto, il format realizzato da Oiko Live Communication, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, nell’ambito dei programmi 2023 del PID – Punto Impresa Digitale dell’Ente camerale e di Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica. Il progetto, incluso nell’ambito dell’iniziativa “Repubblica digitale”, iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nasce con lo scopo di diffondere la cultura digitale in tutti i settori della vita produttiva, tramite un ciclo di eventi online a cui partecipano esponenti del mondo imprenditoriale, produttivo e accademico.

La quarta edizione di incontri sul mondo digitale rappresenterà, dunque, l’occasione per discutere di una serie di missioni del Pnrr con manager, imprenditori, accademici, formatori e appassionati di digital life. Il primo appuntamento online è in programma venerdì 31 marzo, dalle 10 alle 12, con il live lab “La nuova energia” che ruoterà sulle opportunità offerte dal Pnrr come leva per mitigare la dipendenza energetica italiana e come attivatore per innescare il cambio di mentalità sulle nuove energie.

I relatori affronteranno gli aspetti della transizione energetica focalizzandosi in particolare su: efficientamento energetico, povertà energetica, comunità energetiche, decarbonizzazione, energie rinnovabili, idrogeno, tecnologie ed energia. L’evento, condotto dal data journalist del Sole24Ore Luca Tremolada e dalla giornalista tecnico scientifica Barbara Gasparini, si aprirà con il saluto del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever.

«Io Riparto è una iniziativa alla quale partecipiamo con grande interesse e che arricchisce “Visionaria – Adriatic Innovation Forum”, il programma di azioni della Camera di Commercio Chieti Pescara e della sua Agenzia di Sviluppo di diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale verso le imprese», commenta il presidente Strever. «Il primo appuntamento sarà dedicato alla transizione energetica, un tema di fondamentale importanza anche alla luce delle possibilità offerte dal Pnrr per consentire all’Italia di non essere più dipendente dagli altri paesi sul versante energetico. Dobbiamo innanzitutto puntare al massimo risparmio energetico e poi arrivare al punto di produrre in autonomia tutta l’energia che ci serve ogni giorno dell’anno, valorizzando sicuramente l’eolico e il solare, nonché incrementando l’idroelettrico. Ritengo altresì importante porre la massima attenzione alle possibilità offerte dal nucleare. Questo è il momento per progettare gli interventi giusti affinché gli investimenti fatti oggi possano portare utili in futuro. In caso contrario, avremo solo sprecato soldi e i nostri figli e nipoti pagheranno per i nostri errori».

Ad affrontare il tema saranno: Elisabeth Rizzotti, COO NewCleo; Michele De Vita, segretario generale Camera di Commercio Chieti Pescara; Alda Paola Baldi, responsabile procurement Italia ENEL; Stefano Cianciotta, amministratore delegato FIRA SpA; Antonio Romeo, direttore Dintec; Benedetta Brighenti, presidente AESS Energy; Mauro Brolis; responsabile struttura energia e sostenibilità ambientale ARIA SpA; Marco Conte, vice segretario generale Unioncamere; Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente; Giorgio Nanni, responsabile Ambiente e Energia Legacoop; Riccardo Amoroso, direttore Marketing ENEL X WAY; Agnese Cecchini, direttore editoriale Gruppo Italia Energia; Andrea Bombardi, vice presidente RINA; Maurizio Melis, conduttore radiofonico Radio24. E ancora, sono in programma gli interventi di: Rocco La Rovere, amministratore delegato IGE Italia SpA; Alessandro Monticelli, CEO di Green Independence; Marco Ardemagni, autore e conduttore radiofonico di Rai Radio2 e co-ideatore della campagna di risparmio energetico “M’illumino di meno”; Nicola Fabrizio, CEO Metamer; Roberto Spezie, responsabile Tecnologie Direzione RIT Terna SpA.

Dopo il primo incontro di venerdì, “Traguardi Live Lab 2023” proseguirà con altri tre appuntamenti: il 28 aprile sul tema “Cyber Security – Protezione in rete”, il 29 maggio con “Smart factory: virtuale vs reale” e il 30 giugno con “Competenze digitali – Da cittadini a netizen e ritorno”.

Di seguito il link per iscriversi gratuitamente agli eventi: https://app.swapcard.com/login/event/io-riparto-lab-e-rinascimento/registration.