Tortoreto, corso volontario protezione civile: iscrizioni ancora aperte

Fino al 15 ottobre sarà possibile registrarsi per prendere parte al corso base gratuito. Al termine dello stesso verrà rilasciato un attestato di frequenza

TORTORETO – Fino alle ore 20 di lunedi 15 ottobre sono aperte le iscrizioni al corso base per diventare volontari della Protezione Civile, organizzato dal corpo volontari protezione Civile di Tortoreto Sez. Matteo Vannucci. Il corso è gratuito ed è riconosciuto dalla Regione Abruzzo e dal dipartimento di Protezione civile.

Il corso è rivolto alla cittadinanza e ai volontari già iscritti alle Organizzazioni di volontariato, ma che non possono ancora operare ed essere dichiarati operativi non avendo una formazione di base obbligatoria. Per iscriversi al corso l’unico requisito è aver compiuto la maggiore età.

Il programma prevede la prima serata introduttiva lunedi 15 ottobre presso al sede sita in C.da Salino all’interno della scuola materna. I relatori, professionisti del settore, spazieranno tra una molteplicità di temi: la normativa nazionale e regionale, il ciclo del disastro, la pianificazione e la gestione delle emergenze, i sistemi di comando, il controllo, il monitoraggio, la sicurezza, le comunicazioni in emergenza e il primo soccorso.

Sono previste anche prove pratiche a fine corso, presso il l’antistadio del comune, per la gestione e l’organizzazione del campo, con prove di montaggio delle tende e loro illuminazione e tecniche di utilizzo dei mezzi d’opera (motoseghe, motogeneratori, motopompe, vasche, fari), in collaborazione con le Organizzazioni locali del volontariato di Protezione Civile, coordinate dal loro Coordinamento della Val Vibrata.

La partecipazione al corso e il rilascio dell’attestato di frequenza, riconosciuto a coloro che avranno presenziato almeno al 75% delle lezioni, sono i requisiti per poter entrare a far parte della Protezione Civile, sistema indispensabile per la salvaguardia del bene comune, del territorio e dei suoi cittadini.