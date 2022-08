Tortoreto Comix: terza edizione per l’evento su fumetti e cultura pop

TORTORETO – Sono sabato 27 e domenica 28 agosto le date da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati di fumetti e cultura pop che si ritroveranno sul Lungomare Marconi di Tortoreto, in corrispondenza della Rotonda Carducci.

Dalle ore 18 scatterà infatti la III edizione di Tortoreto Comix, evento estivo nuovamente realizzato dall’Associazione Culturale Altrimondi, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, all’interno del ricco calendario di VIVI Tortoreto 2022 predisposto dall’Amministrazione del Comune di Tortoreto. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Sindaco Domenico Piccioni e dell’Assessore al Turismo e alla Cultura Giorgio Ripani si è potuta rinnovare anche per quest’anno la sinergia tra la nostra Associazione e la cittadina rivierasca, consentendo di riproporre un appuntamento che mira a crescere ancora negli anni, proponendosi come lo spinoff estivo di Teramo Comix.

Gli avventori e i turisti potranno passeggiare tra gli stand dei fumetti e dei gadget, intrattenersi nelle aree dedicate ai giochi da tavolo e i videogames, assistere alle performances live di gruppi musicali e di danza, incontrare autori e disegnatori emergenti e già affermati, tra i quali spicca il nome del Maestro Carmine Di Giandomenico

Due serate di divertimento e spensieratezza che tornano ad impreziosire la già ricca estate di Tortoreto; l’appuntamento è quindi per sabato 27 e domenica 28 agosto dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per Tortoreto Comix 2022.