Tortoreto, come potrebbe essere l’estate 2020

Tra le ipotesi una estensione dell’isola pedonale del centro, un’isola pedonale sul Lungomare Sirena e il drive-in in sicurezza

TORTORETO – II Comune di Tortoreto si prepara alla Fase 2 e getta le basi per la stagione estiva . A tale proposito, sono previsti aggiornamenti, poiché l’Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo ha convocato un tavolo di confronto sulla stagione balneare 2020, in cui si valuteranno le misure da porre in essere per avviare quanto prima la balneazione.

Il Sindaco Domenico Piccioni parteciperà, facendosi portatore delle istanze emerse nel Comitato Turistico Permanente e nel confronto diretto con gli operatori balneari,che stanno già svolgendo attività di manutenzione, di concerto con gli operai dell’ufficio Ambiente del Comune di Tortoreto.

La Giunt aComunale starebbe valutando l’ipotesi di una estensione dell’isola pedonale del Centro Storico. Per il Lido, l’Amministrazione intenderebbe, invece istituire di una isola pedonale tutte le sere, nel tratto del Lungomare Sirena compresa cioè tra Via Trieste e Via Leonardo Da Vinci. Questa area potrà essere occupata dagli esercizi commerciali interessati ad estendere i propri spazi.

Lo scopo è quello di permettere ai gestori di lavorare con spazi maggiori ed all’aria aperta, garaneno il ditanziamento sociale. Allo stesso tempo, i turisti potranno continuare a godere di momenti di socialità a Tortoreto in piena sicurezza.

Al vaglio anche l’ipotesi del drive-in e nuove forme di animazione per bambini.