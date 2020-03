Torricella Peligna, cinque denunce per mancato rispetto DPCM sul Coronavirus

La sera del 12 marzo cinque persone di Guardiagrele fermate per aver costituito un assembramento all’interno in un bar, aperto nononstante il divieto

TORRICELLA PELIGNA (CH) – Il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, prevede che fino al prossimo 3 aprile, ci si possa spostare soltanto in casi tassativi (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza) e con un modulo di autocertificazione oltre al divieto di costituire assembramenti in luoghi pubblici.

Nella serata del 12 marzo i Carabinieri della stazione di Torricella Peligna hanno identificato cinque persone di Gessopalena, di sesso maschile e di età tra i 20 e i 50 anni, che all’interno del bar, aperto nonostante il divieto, erano attorno a un tavolo per bere birra Tutti sono stati denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale, compreso il titolare, che è stato anche segnalato all’autorità amministrativa competente per la chiusura dell’esercizio pubblico.