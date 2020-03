Avis Pescara invita alla donazione del sangue (#escosoloperdonare)

PESCARA – “In un momento difficile come quello che sta vivendo l’Italia in questi giorni, la donazione del sangue è fondamentale ma, soprattutto, urgente. Le norme emanate dal DPCM del 09 marzo 2020, non consentono gli spostamenti, e invita tutta la popolazione italiana a rimanere in casa. Le uniche eccezioni riguardano i comprovati motivi di salute, lavoro e necessità. Tra le necessità e la salute, rientra anche la donazione del sangue”. Lo sottolinea in una nota AVIS Pescara che aggiunge:



“Il Centro di raccolta sangue regionale, nei giorni scorsi, ha diramato un comunicato ufficiale per l’instaurazione di un nuovo protocollo che consente ai donatori di effettuare il loro gesto volontario, nella più totale sicurezza. Andare a donare è un motivo di salute e di necessità. C’è un implemento di richieste si sangue in questi giorni, e per questo motivo l’AVIS di Pescara ha lanciato questa campagna con i due hashtag #iorestoacasa #escosoloperdonare. Tante le personalità che hanno voluto partecipare alla realizzazione di questo video. Tra le tante, spicca Marco Sansovini attuale attaccante del Notaresco ed ex Capitano del Pescara Calcio”.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219