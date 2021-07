Torrevecchia Teatina su Rai Due: ecco quando

Il 16 luglio la rubrica Sì viaggiare del TG 2 dedicherà a Torrevecchia Teatina uno speciale di alcuni minuti a partire dalle ore 13 e 40

TORREVECCHIA TEATINA – In Abruzzo, Torrevecchia Teatina, comune di duemila anime, diviene “paese della lettera d’amore” in virtù di una delibera adottata dalla Giunta Comunale presieduta dal Dottor Francesco Seccia, non a caso cardiologo, un Sindaco che di cuore se ne intende.

La scelta audacemente poetica pone il piccolo paese al centro dell’attenzione dei media nazionali, non a caso la rubrica Sì viaggiare del TG 2 dedicherà a Torrevecchia Teatina uno speciale di alcuni minuti venerdì 16 luglio prossimo, in onda a partire dalle ore 13 e 40.

La particolare denominazione è stata adottata in occasione delle celebrazioni previste per il decennale della fondazione del Museo della Lettera d’Amore, museo unico al mondo, che insiste nel settecentesco Palazzo del Marchese Valignani, al centro della cittadina, dove dal 6 al 9 agosto si terrà la XXI Edizione del Festival della Lettera d’Amore, che prevede numerose manifestazioni di carattere culturale.