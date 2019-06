Torneo Nazionale Open Cascioli, domani la finale Di Nicola – Ricca

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domani a contendersi il titolo di campione del Torneo Nazionale Open Cascioli saranno Gianluca Di Nicola e Giorgio Ricca. Per Di Nicola, numero 619 della classifica ATP, l’approdo in finale è stato facile. Dopo aver regolato Jonathan Diomedi ai quarti con un netto 60 61, oggi si è imposto con lo stesso punteggio su Riccardo Tomassetti. Nulla ha potuto il giovane Tomassetti contro un robusto e concreto Di Nicola, che esprime in ogni passaggio un ottimo livello di tennis.

Altresì per Giorgio Ricca il cammino verso l’ambito titolo è stato privo di intoppi. Ai quarti ha battuto Alessandro Ferrone Buongrazio che, sotto 50 al primo set, si è ritirato per infortunio. Anche nell’incontro di semifinale non c’è stata storia. Sin dalla prima partita Ricca è riuscito ad imporre il suo gioco su Davide Guerra, facendo leva sul potente servizio e diritto. Entrambi gli incontri di semifinale sono stati arbitrati dall’arbitro federale Giovanni Patrì.

Gianluca Di Nicola si allena ad Avezzano ed è seguito dal papà Italo, pur avendo di recente iniziato una collaborazione con l’accademia di Santopadre dove c’è anche Matteo Berettini. Ricca è allenato nell’accademia di Foligno dopo essere cresciuto in quella di Bari.

Nella finale di domani i due giocatori si affronteranno per la ventesima volta in carriera da quando entrambi erano under 10. Nel bilancio complessivo dei precedenti Di Nicola è in netto vantaggio, ma il match si preannuncia aperto ad ogni tipologia di risultato.

Nella finale di terza categoria si affronteranno due atleti del TC Roseto, Matteo Cipolletti e Davide Tosti.

Appuntamento domani dalle ore 17,00. Al termine si terrà la cerimonia di premiazione e un buffet offerto dal Circolo a tutti i partecipanti. L’ingresso è libero.

Foto di Nico Laudadio