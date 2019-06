Massimiliano Domizioli lascia il Teramo Basket

TERAMO – Il Teramo Basket 1960 in una nota comunica l’avvenuta rescissione consensuale del contratto di coach Massimiliano Domizioli. Si legge di seguito:

“Ringraziandolo calorosamente per il lavoro svolto e per la sua professionalità, i dirigenti della società biancorossa, a partire dal presidente Ermanno Ruscitti, augurano a coach Domizioli un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera. Grazie Coach”.

Foto articolo: Raffaele Latino