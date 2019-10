Torneo Memorial Mario Coscione a Paganica [FOTO]

PAGANICA – In una splendida giornata di sole e alla presenza di un folto pubblico ieri 13 ottobre presso gli Impianti Sportivi “Enrico Iovenitti” di Paganica si è svolto il primo Torneo Memorial Mario Coscione.

Sono scese in campo tutte le categorie del settore propaganda del Paganica, dell’Avezzano Rugby SRL SSD, del Sambuceto Rugby 2008, di Rugby Experience L’Aquila e dell’Unione Rugby Capitolina. È stata la prima uscita per molte delle formazioni partecipanti e comunque una occasione di divertimento per tutti i ragazzi partecipanti.

La Polisportiva Paganica Rugby è grata a tutte le Società intervenute e a tutto lo staff che in ogni settore ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Si ringraziano inoltre le numerose persone che hanno partecipato e l’associazione Il Coraggio di un Sorriso con la quale si è voluto organizzare questo evento in ricordo di un amico in comune rimasto nel cuore di tutti. L’appuntamento è per il prossimo anno con il Secondo Torneo Memorial Mario Coscione.

Foto a cura dello staff della Polisportiva