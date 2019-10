All’asilo Girasole i nonni in vigna, progetto sensoriale con i bambini

TERAMO – Sabato scorso, 12 ottobre, l’asilo nido comunale “Il Girasole” in via Armando Diaz ha organizzato un incontro dove i bambini hanno coinvolto nonni e genitori in un progetto sensoriale, proponendo loro di “fare insieme” alcune delle attività oggetto di studio durante i prossimi mesi.

Le tre sezioni in cui è articolato l’asilo, hanno iniziato l’anno scolastico festeggiando i nonni presso la Tenuta Cerulli Spinozzi in un importante momento di condivisione di vendemmia. La passeggiata tra i filari del vigneto, la raccolta dell’uva, la pigiatura, l’assaggio dei prodotti naturali, il rumore del trattore, il profumo del mosto sono solo alcuni degli svariati stimoli sensoriali vissuti in cantina (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, gustativi). Grande è stata la disponibilità della cantina e di Enrico Cerulli Irelli che ha illustrato con passione le fasi della vendemmia descrivendo come nel corso degli anni le operazioni si siano modificate mantenendo sempre viva la cura per un prodotto di qualità e tradizione.

Angela Di Ludovico, direttrice dell’asilo, ringraziando nonni e genitori per la numerosa e divertita partecipazione, ha sottolineato l’importanza di creare momenti di interazione ludici e didattici con le famiglie, per favorire la continuità tra casa e scuola.

Al termine della giornata le maestre hanno consegnato i diplomi di bontà a tutti i nonni. Ha partecipato alla giornata anche l’Assessore Maria Cristina Marroni che nell’occasione ha ringraziato l’organizzazione del consiglio di nido, sottolineando l’importanza del ruolo dei nonni nella famiglia e nell’educazione, formazione e crescita serena dei bambini.