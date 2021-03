Torneo FITPRA e prima della Serie C Maschile al Tennis Club Roseto

Luigi Bianchini: “In serie C maschile schieriamo i nostri giocatori più competitivi, fra i quali tre under 18. Spero che la squadra possa conseguire buoni risultati”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prendono il via al Tennis Club Roseto i primi appuntamenti della stagione agonistica.Giovedì 25 marzo inizierà il Torneo FITPRA e domenica 28 la prima giornata del Campionato di serie C maschile. Il Torneo FITPRA, che rappresenta la prima fase regionale del Campionato italiano di Tennis 2021, si svolgerà sui campi in terra rossa del Tennis Club Roseto da giovedì 25 a domenica 28 marzo.

La competizione è riservata ai giocatori e alle giocatrici con tessera agonistica da 4.NC a 4.2 e rientra tra quelle approvate dal CONI. Tutti gli atleti iscritti ad uno di questi tornei di preminente interesse nazionale, avendo nel contempo tessera e certificato agonistico, potranno di conseguenza prepararsi e allenarsi in campi coperti fino al momento della giornata di gara. Gli incontri si svolgono al meglio dei 2 set su 3 ai 4 games con tie-break ai 7 punti sul 3 pari e l’eventuale terzo set viene disputato con un match tie break a 10 punti. È possibile iscriversi on line sul sito TPRA entro il 23 marzo.

Il Campionato di Serie C maschile, la massima competizione a livello regionale, vede schierata la squadra del TC Roseto con gli atleti Davide Iacovoni (cl. 2.7), Yaniche Francis Boagnon (cl. 3.1), Emanuele Iacovoni (cl. 3.1), Matteo Cipolletti (cl. 3.2) Lorenzo Di Carlo (cl. 3.4), e Luca Marini (cl. 4.1).

Domenica 28 marzo si disputerà in casa dalle ore 10,00 la prima giornata del girone con la squadra biancazzurra contrapposta a quella del Circolo Tennis Termoli. Sei i match in programma, quattro singolari e due doppi più l’eventuale doppio di spareggio.

Seguiranno gli incontri contro: il CT Pescara A a Pescara, domenica 18 aprile; il Circolo Tennis Prati37 a Pescara, domenica 25 aprile; il Circolo Tennis Tagliacozzo a Roseto, domenica 2 maggio.

Alla fase interregionale del Campionato di serie C maschile partecipano 20 squadre suddivise in quattro gironi da 5 squadre ciascuna. Successivamente le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase finale ad eliminazione diretta. La squadra vincente del campionato verrà ammessa al tabellone nazionale per la promozione in serie B2.

“L’obiettivo del Tennis Club Roseto – ha detto il presidente Luigi Bianchini – è sempre stato quello di favorire l’attività agonistica ad ogni livello. Oggi, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa anticovid, proviamo a ripartire con voglia e determinazione. In serie C maschile schieriamo i nostri giocatori più competitivi, fra i quali tre under 18. Spero che la squadra possa conseguire buoni risultati, in previsione di un suo potenziamento nel prossimo anno”.