Tornareccio Musaica, il programma dell’edizione 2019

Giovedì 8 agosto 2019 dalle 18.30 in tre location mini concerti con i maestri Romanovsky, Armiliato, Prandi e giovani musicisti provenienti da tutto il mondo

TORNARECCIO – Location speciali, maestri di fama internazionale, studenti da tutto il mondo, prodotti di gran classe. E tanta musica e poesia. Musaica è tutto questo: la serata evento in programma giovedì 8 agosto dalle 18.30 nel centro storico di Tornareccio, con ingresso gratuito, vedrà l’esibizione di quattordici giovani musicisti provenienti dalle accademie di varie parti d’Italia, Corea, Russia, Cina e Belgio, guidati da maestri di fama internazionale come Alexander Romanovsky, Fabio Armiliato e Miriam Prandi. Il tutto in tre suggestivi “salotti” circondati dagli splendidi mosaici che colorano il museo a cielo aperto di Tornareccio, nato dalla genialità del gallerista Alfredo Paglione e valorizzato dall’associazione Amici del Mosaico Artistico, che ha accolto di buon grado l’invito dell’associazione ConventiAmo di Atessa ad ospitare una tappa de Le Officine Culturali, il laboratorio estivo che vede musicisti di tutto il mondo accorrere in Abruzzo per trascorrere una settimana con maestri d’eccellenza.

A partire dalle 18.30, ogni mezz’ora si susseguiranno mini concerti con pianoforte, violoncello e voce intervallati da reading di poesie vincitrici delle scorse edizioni del premio “Domenico Ciampoli” ad Atessa. Tre le location prescelte: la piazzetta prima della chiesa di Santa Vittoria, impreziosita dai mosaici di grandi maestri come Sassu, Ortega, Severini, Mattioli, Scalco, Savinio e Sughi; la piazzetta antistante l’asilo comunale, sotto lo sguardo dei mosaici di Contestabile e Turola; infine, la discesa sopra il “muro rotto” attorniati dai capolavori di Modica, Toselli e Fioroni, con lo sguardo sulla magnifica piazza Fontana dove numerosi altri mosaici rendono suggestivo il cuore mondano di Tornareccio. Gli spettatori potranno muoversi liberamente lungo i vicoli del centro storico per farsi conquistare dalle esibizioni, dai mosaici, dalla musica e dalla bellezza. L’evento si concluderà con una vetrina sul gusto del territorio: a fine serata è prevista una piccola degustazione di vino a cura dell’Azienda Agricola La Vinarte di Santa Maria Imbaro accompagnato da selezionati prodotti locali.

Questi i musicisti che si esibiranno. Classe di canto: Luca Giorgini, Maria Salvini e Andrea Tabili. Classe di pianoforte: Kliuchereva Elizaveta, Denni Costantini, Lorenzo Adamo, Alexandra Stychkina, Corinna Cesarotto, Elena Riolo, Luca Puglielli, Aurora Gaechter, Lev Davydov. Classe di violoncello: Sara Merlini e Alberto Cavazzin.

Gli organizzatori ringraziano per la preziosa collaborazione il Comune di Tornareccio, Bcc Sangro Teatina, La Vinarte e Grafiche Caporale.