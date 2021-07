Tornareccio, gli appuntamenti dal 16 al 18 luglio

Bambini e adulti alla scoperta dei mosaici di Tornareccio. Venerdì “Mosaicolandia”, domenica visita guidata per residenti

TORNARECCIO – Doppio, coinvolgente appuntamento nel museo di mosaici di Tornareccio: venerdì 16 luglio “Mosaicolandia”, per i più piccoli, e domenica 18 luglio la seconda delle tre visite guidate gratuite per i tornarecciani, nell’ambito dell’iniziativa “Questo museo è anche tuo”.

Quello di venerdì 16 luglio sarà un pomeriggio all’insegna di tessere, giochi e tanto divertimento per i bambini che stanno partecipando al campo scuola organizzato dalla Pro Loco di Tornareccio. Un pomeriggio intitolato “Mosaicolandia”: lo staff dell’associazione Amici Mosaico Artistico di Tornareccio animerà in piazza Fontana un coinvolgente “Gioco dell’Ape”, rivisitazione a tema mosaico del più classico Gioco dell’Oca: cruciverba, quiz e tanto altro per le squadre partecipanti al fine di divertirsi conoscendo i segreti dell’arte musiva che da anni colora il borgo museo grazie al progetto Un Mosaico per Tornareccio. Appuntamento dalle 16 alle 19.

Domenica prossima, invece, secondo appuntamento con le visite guidate gratuite pensate appositamente per i tornarecciani, dopo il positivo esordio di domenica 27 giugno: appuntamento alle 17.30 al monumento dei caduti, per un tour tra vicoli, piazze e “sale” del museo, per scoprirne segreti e apprezzarne tutti i contenuti. Gradita la prenotazione al 347 3747900 o 340 3058349.

“Mosaicolandia – dice Elsa Betti, presidente dell’associazione Amici Mosaico Artistico – è un format ormai consolidato, molto apprezzato anche in altre occasioni a Tornareccio: è il nostro modo per avvicinare i più piccoli ai segreti del mosaico e del nostro museo, per farli innamorare della bellezza che avvolge Tornareccio. Sarà un pomeriggio di divertimento, e siamo lieti di collaborare con la Pro Loco in un’iniziativa che arricchisce ancora di più un campo scuola che tanto successo sta riscuotendo. Grazie alla Pro Loco e grazie alla nostra Serena Fioriti che ha inventato il gioco e guiderà i bambini protagonisti di Mosaicolandia. La seconda visita guidata – conclude la presidente – è un’altra ghiotta occasione per i nostri concittadini di approfondire il senso di un progetto di cui vanno orgogliosi. Siamo lieti di accompagnarli in questo nuovo, affascinante appuntamento”.