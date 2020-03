Torna il Campus OR.A. per i migliori studenti d’Abruzzo

ABRUZZO – Torna per il quinto anno consecutivo l’appuntamento del Campus OR.A. – Orientamento in Abruzzo, ideato ed organizzato dall’Associazione no-profit Residents of Abruzzo in the World (RAW).

Il Campus OR.A. è un campus di orientamento rivolto ai 20 migliori studenti delle Scuole Superiori d’Abruzzo; si svolge nel periodo estivo in Abruzzo ed ha la durata di tre giorni. Gli studenti selezionati hanno l’opportunità di conoscersi ed approfondire temi di attualità attraverso lezioni e laboratori tenuti da professionisti di successo.

L’obiettivo del Campus è quello di valorizzare il merito e supportare gli studenti più talentuosi nella maturazione di una scelta più consapevole sul proprio futuro universitario e lavorativo. Il progetto è organizzato e finanziato interamente dall’Associazione RAW, dunque la partecipazione per gli studenti è totalmente gratuita.

“Con dedizione e passione l’Associazione RAW offrirà anche nel 2020 un’opportunità unica di formazione agli studenti più talentuosi della regione. Con la quinta edizione salirà a quota 100 il numero dei ragazzi partecipanti all’iniziativa, un traguardo che evidenzia in modo inequivocabile l’impatto che l’Associazione RAW ha avuto e sta avendo sul territorio regionale. Valorizzare le menti più brillanti d’Abruzzo significa infatti supportare concretamente il passaggio generazionale e porre le basi per un futuro economicamente e culturalmente fruttuoso per la regione”, dichiara il presidente, l’Ing. Davide Michelucci.

Il programma delle scorse edizioni del Campus ha visto salire in cattedra numerosi professionisti abruzzesi, tra cui spiccano: Donato Iacovone – Managing Partner di EY Italia, Spagna e Portogallo, Alessio Figalli – medaglia Fields 2018, Raffaele Bonanni – professore straordinario di diritto del lavoro Universitas Mercatorum ROMA, Gabriele Gravina – Presidente della FIGC, gli attori Federico Perrotta e Giacomo Ferrara.

Anche per il 2020, promette l’Associazione, verrà proposto un programma variegato e stimolante per garantire ai partecipanti una formazione di altissimo livello.

“Invitiamo caldamente i Dirigenti Scolastici di tutti gli istituti superiori a diffondere l’iniziativa ed individuare, insieme ai professori, studenti particolarmente meritevoli per candidarli ed offrire loro l’opportunità di partecipare a questo ambizioso progetto, unico nelle forme e nei contenuti”, chiosa il vicepresidente RAW, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico Debora Sbei.