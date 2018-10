Tombesi Under 19 pronta alla prima di campionato

Si gioca sabato sul campo del Civitella. Nel frattempo, Davide Berardi ha risposto alla convocazione della Nazionale Under 19

ORTONA – Mentre la prima squadra raccoglieva tre vittorie in altrettante gare ufficiali della stagione, la Tombesi più giovane si è preparata duramente e con scrupolo all’inizio del campionato di categoria. La decisione della società di non partecipare al campionato Under 17 ha permesso allo staff tecnico di concentrare le proprie attenzioni sulla prima squadra del settore giovanile, guidandola negli allenamenti quotidiani e, sul campo, in una serie di amichevoli.

Dopo la vittoria per 8-4 contro il Victoria Cross Ortona, è arrivata una cocente sconfitta con lo stesso risultato contro i pari età del Vasto, ma il riscatto è arrivato prontamente contro il Miglianisport, battuto 5-3. L’ultima amichevole in ordine di tempo ha visto i gialloverdi perdere 3-2 contro il Lokomotiv Tollo, formazione senior che milita nel campionato di C2. Buona prestazione e soprattutto un ottimo primo tempo per i ragazzi di mister Della Valle, con il rimpianto di troppe occasioni da gol non sfruttate. Sabato ci sarà finalmente il debutto in campionato, e la Tombesi partirà subito con una sfida impegnativa, sul campo del Civitella.

Ecco il roster a disposizione del tecnico Filippo Della Valle: Davide Berardi, Camillo Marroncelli, Damiano Andreoli, Stefano Genovesi, Paolo Norscia, Davide Maisano, Simone Cupido, Matteo Francescano, Simone Brunetti, Andrea Del Romano, Pietro Antonicelli, Anthony Zaza, Francesco Giammarino, Luca Razionale, Bruno Masciotta, Lorenzo Torrieri, Alessandro D’Annunzio, Luca Malandra, Mario Marra e Luca Rosato.

Nel frattempo, la Tombesi ha accolto con soddisfazione e orgoglio la convocazione in Nazionale Under 19 di Davide Berardi. Per il giovane portiere ex Pescara, stabilmente aggregato alla prima squadra allenata da Antonio Ricci e tuttora in ritiro con la formazione azzurra, una bella iniezione di fiducia e una spinta a dare sempre il massimo, in una stagione che vede la Tombesi ambiziosa su tutti i fronti. Dopo un’annata difficile, il settore giovanile gialloverde vuole vivere un campionato da protagonisti: sabato arriveranno le prime risposte.