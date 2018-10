Silveira e compagni si impongono per 7-2 tra le mura amiche, tripletta per Piovesan. Mister Ricci: “Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento: meno belli, ma molto più efficaci”

ORTONA – La Tombesi festeggia al meglio una data da incorniciare per la sua storia, quella del debutto assoluto in serie A, superando nettamente la CS Gisinti Montecatini Futsal Pistoia. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-2 (più per l’imprecisione e la scarsa cattiveria sotto porta dei gialloverdi, che per il reale andamento della gara), la squadra abruzzese ha dilagato nel secondo tempo, non concedendo più reti agli avversari e segnandone altre cinque, sino al 7-2 finale.

Tripletta per un ritrovato e molto positivo Marciano Piovesan, doppietta per Zanella (autore del sesto e del settimo gol, a gara ampiamente decisa) e una rete a testa per i sempre importanti Pizzo e Adami. Priva di Burato, Scarinci e Sanchez, la Tombesi parte dunque con il piede giusto, in un campionato che si prospetta molto equilibrato (come confermano i risultati dagli altri campi) e che vedrà i gialloverdi impegnati sabato prossimo in casa dell’Olimpus Roma.

“Vedendo i parziali di primo e secondo tempo – queste le parole a fine partita di Antonio Ricci – si potrebbe pensare ad una gara nettamente divisa in due, con un primo tempo in equilibrio (chiuso sul 2-2) e un secondo tempo in cui abbiamo giocato solo noi (vinto 5-0). In realtà la gara, dal punto di vista tecnico, è stata sempre la stessa, la differenza l’ha fatta il nostro atteggiamento. Nei primi venti minuti siamo stati poco cattivi, poco incisivi, abbiamo cercato troppo la giocata, il gol spettacolare, sprecando molto.

Nell’intervallo ho chiesto ai miei giocatori di essere meno belli ma più efficaci, e nel secondo tempo si è vista subito la differenza. Oltre al risultato, sono contento che la difesa abbia retto nelle fasi in cui siamo stati attaccati dal portiere di movimento, e sono anche soddisfatto dell’apporto dato dai giocatori che avevano fatto fatica, o erano stati poco utilizzati nelle precedenti partite. Piovesan era reduce da un’ottima settimana di allenamento, e in campo si sono visti i risultati, con tre gol, un assist e in generale una bella prestazione. Bene anche Peppino Di Risio, che ci ha dato una grossa mano e ha avuto i suoi minuti. È un buon modo per iniziare il campionato, ma la strada, ovviamente, è ancora lunga”.