Tiziano Di Giuseppantonio non è più l’allenatore dell’Alba Montaurei

MONTORIO AL VOMANO – Tiziano Di Giuseppantonio è un allenatore giovane ma che ha già raggiunto risultati importanti e lusinghieri, ottenendo due promozioni: la prima con l’Ornano Calcio (vincendo i playoff di Seconda con promozione in Prima Categoria) e la seconda con l’Alba Montaurei dalla Prima Categoria alla Promozione. Un curriculum di tutto rispetto per il Mister che ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto con l’Alba Montaurei, al culmine di una stagione amara per la compagine giallonera.

“Innanzitutto – afferma Mister Di Giuseppantonio – mi preme ringraziare la Società Alba Montaurei per la fiducia e per la possibilità che mi ha dato di vivere stagioni intense in cui insieme abbiamo raggiunto ottimi risultati. Purtroppo la stagione appena conclusa è stata difficile sotto tutti i punti di vista, siamo stati un anno senza campo, ci siamo allenati e abbiamo giocato gran parte del campionato al Parrozzani, il campo di terra, in condizioni pietose. Poi a dicembre sono andati via dei giocatori importanti che non sono stati rimpiazzati. Da quel momento in poi ci siamo allenati in 7/8/10 persone e l’epilogo del campionato a questo punto, nostro malgrado, era già scritto. È stato un miracolo finire il campionato. Terminata la stagione, non me la sono sentita di ricominciare, così ho finito il mio lavoro e ho comunicato alla Società che sarei andato via”.

Nonostante le vicissitudini dell’ultimo campionato, il Mister lo abbiamo trovato carico e motivato al punto giusto. E siamo sicuri che non tarderà a trovare una panchina che gli consenta di esprimere al meglio le sue qualità.

“Sono pronto – conclude Di Giuseppantonio – per iniziare una nuova avventura in panchina, cerco una società seria con ambizione e voglia di fare bene. Ho avuto dei contatti importanti con alcune società blasonate ma per ora non c’è nulla di definito”.