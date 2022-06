“Red Traffic Lights”, il nuovo brano di Ariannah [VIDEO]

Venerdì 17 giugno la cantautrice abruzzese esce in radio e digitale con il suo nuovo singolo ispirato al sound anni ‘80

Dal 17 giugno 2022 sarà disponibile sulle piaGaforme digitali e in rotazione radiofonica “Red Traffic Lights” (BIT Records), il nuovo singolo di Ariannah (prod. Sandro Odoardi). Il brano “Red Traffic Lights” prodoGo da Sandro Odoardi è ispirato al sound anni ‘80 e nasce in una notte d’estate davanti l’ennesimo semaforo rosso. Nella canzone viene accentuata l’importanza e la bellezza di sentirsi completamente amati e compresi.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La vita è come una strada piena di semafori rossi, ma quando si trova il compagno di viaggio giusto, un ostacolo può diventare un’opportunità. Questo è il messaggio che voglio trasmettere con “Red Traffic Lights”».

Il videoclip di “Red Traffic Lights” è stato realizzato da StudioAdv ed è un lyric-video girato in una stanza buia con diverse TV anni ’80 in cui compare il testo accompagnato da un mix di effetti in stile retrò e moderno.



Biografia

Ariannah, pseudonimo di Arianna D’Angelo, è una cantautrice abruzzese anno ’96. Avvia il suo percorso musicale come chitarrista, dopo qualche anno compone i primi inediti e pubblica live acustici su YouTube che riscuotono successo in breve tempo. Apre i concerti di artisti nazionali come Arisa e Rossana Casale. Ariannah riesce ad emozionare con la sua sensibilità e semplicità. Ciò che la rende particolare è il suo timbro chiaro e il suo stile di scrittura versatile e riconoscibile.

Nel 2018 è co-conduttrice del programma “People Move”, di cui scrive la sigla, sul network radiofonico “Radio Studio Più”. Collaborando con il produttore Sandro Odoardi (compositore di singoli come “Love Shine”, ha lavorato con: Andrea Love, Carl Fanini, Roby Santini e remixer per Fabrizio Moro), pubblica “Fuori Tempo” e partecipa a progetti musicali dance che le aprono il mondo verso la scrittura in inglese.

Ariannah reinterpreta la hit “Any Love” e scrive “By your Side” arrangiata da Pieradis Rossini e Sandro Odoardi. Durante il lockdown registra e pubblica la cover “Times Like These” dei Foo Fighters aDrando l’attenzione della rivista online “MusicOff” che le dedica un articolo. Dopo il brano di debuGo “Hope”, Ariannah presenta “Red Traffic Lights”, il nuovo singolo disponibile in radio e in digitale dal 17 giugno 2022.