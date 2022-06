Beach Volley, a Roseto la tappa del campionato italiano AIBVC

Il 25 e 26 giugno tappa abruzzese del BPER Banca AIBVC Italia Tour che anche sarà a Pescara il 27 e 28 agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Quattro mesi, sei regioni toccate per un totale di otto tappe in altrettante belle spiagge italiane, tra cui quella in programma a Roseto degli Abruzzi il 25 e 26 giugno prossimi. Questo, in cifre, è il circuito italiano “BPER Banca” di beach volley, che avrà il suo epilogo con il Gran Galà finale. Il connubio sole, mare, spiaggia da Bandiera Blu e beach volley rappresenta una degna apertura della cosiddetta bella stagione in una Roseto che sta diventando sempre più “Città degli eventi”.

“Con la tappa del campionato italiano di beach volley siamo a 13 eventi sul tema dello sport e della sua capacità di triangolare con il turismo e con il tessuto economico della città”, ha detto il Sindaco di Roseto, Mario Nugnes, ricordando che la tappa “si aggiunge ad un cartellone che nei primi sei mesi ha visto la nostra città ospitare due tornei ATP di tennis, due Final Eight di Coppa Italia di basket, il torneo giovanile di calcio “Spiagge d’Argento Cup”, la manifestazione “Sport per la Vita” di pattinaggio, i campionati nazionali giovanili di pugilato, la “Festa dello Sport” sul lungomare, il “Summer Soccer Stars” con Francesco Totti (e nei prossimi giorni la sfida tra Legends di Juventus e Milan con Alessandro Del Piero e altri grandi campioni) e, ultimo in ordine di tempo, il meeting internazionale di Ginnastica ritmica, oltre alla visita del Presidente del CONI Giovanni Malagò in occasione del conferimento da parte della FIP del Centro Tecnico Federale della disciplina 3×3”.

“Il “BPER Banca” AIBVC Italia Tour è un cocktail capace di mettere insieme contenuti agonistici e divertimento, insomma un mix perfetto tra sport e turismo, vacanza e gioco”, ha aggiunto l’Assessore allo Sport e Turismo, Lorena Mastrilli, “ed è sotto gli occhi di tutti come l’obiettivo di questi eventi, di rendere Roseto una città attraente ed attrattiva tutto l’anno, sia stato raggiunto e trova conforto nei numeri di presenze nelle strutture ricettive”. Nel presentare il BPER Banca AIBVC Italia Tour, organizzato dall’Associazione Italiana Beach Volley Club in partnership all’ente promotore ASI e con il supporto del title sponsor di BPER Banca, compagno prezioso e imprescindibile per la riuscita dello stesso da sette anni a questa parte.

“Sono da tanti anni dentro il mondo della pallavolo, ho giocato anche a Roseto, e posso dire che al di là dell’evento in sé la cosa più importante è il messaggio che dà lo sport – dichiara la promoter dell’evento Tiziana Paolone – questo infatti ci insegna la passione, la determinazione, la costanza, il sacrificio, tutti valori che i giovani imparano attraverso la pratica sportiva e che sono fondamentali per la loro crescita personale. Ci tengo a ringraziare la BPER Banca e tutti i partner dell’evento, l’Amministrazione rosetana, l’Asd Beach Revolution, i lidi e quanti hanno collaborato per la buona riuscita della doppia tappa cittadina del circuito. Invitiamo tutti a partecipare numerosi”.

Il tour 2022 partirà dalla Toscana con la tappa di Viareggio (11-12 giugno), per approdare 15 giorni dopo a Roseto nel villaggio del beach volley allestito nei Lidi Mediterraneo e Sirenetta. Roseto è una spiaggia storica per il beach volley, avendo ospitato in passato tappe della World League. Fitto il programma dei match, considerato anche che le iscrizioni potranno comprendere fino a 24 coppie maschili e altrettante femminili, con le prime partite che inizieranno già alle ore 8:30 del 25 giugno, dopo il briefing tra atleti, arbitri e supervisor, mentre le Finali sono in programma il giorno successivo a partire dalle ore 16.

Le altre tappe del BPER Banca AIBVC Italia Tour sono Maccarese (2-3 Luglio), Cervia (16-17 Luglio), Pesaro (6-7 Agosto), poi di nuovo in Abruzzo con la tappa di Pescara (27-28 Agosto), per chiudere nel mese di settembre con le tappe di Modena (10-11 Settembre) e Otranto (24-25 Settembre), per poi salutare l’estate con la festa del Gran Galà finale.