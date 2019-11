Tiziana Montefusco ha aderito all’iniziativa “Alla violenza diciamo: No, grazie!”

Il cartellino rosso per contrastare la violenza contro le donne, un’iniziativa promossa dall’associazione Cor et Amor e il movimento Mezzopieno nell’ambito della Rete nazionale degli assessori alla gentilezza

ORSOGNA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2019, l’associazione Cor et Amor e il movimento Mezzopieno, hanno invitato gli Assessori alla gentilezza, nell’ambito della Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza, ad aderire all’iniziativa “Alla violenza diciamo: No, grazie!”, condividendo un messaggio di denuncia della violenza, tramite video o un comunicato stampa: un cartellino rosso è il simbolo per dire con un gesto semplice e immediato che i comportamenti violenti vanno “espulsi”, condannati e contrastati. La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “No, grazie”, va invece messa in campo per prevenire e contrastare la violenza. I video e i messaggi dagli assessori sono pubblicati sul sito della Rete: www.assessoriallagentilezza.it

L’Assessore alla Gentilezza Tiziana Montefusco di Orsogna (Ch) ha aderito, condividendo il proprio video, all’iniziativa lanciata dall’associazione Cor et amor e dal Movimento Mezzopieno nell’ambito della Rete nazionale degli Assessori alla gentilezza: “Alla violenza diciamo: No, grazie!”, un’azione di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un cartellino rosso il simbolo per dire con un gesto semplice e immediato che i comportamenti violenti vanno “espulsi”, condannati e contrastati. La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “No, grazie”, va invece messa in campo per prevenire e contrastare la violenza.

L’Assessore alla gentilezza

Le associazioni Cor et Amor e il movimento Mezzopieno hanno invitato i sindaci ad istituire l’Assessorato alla gentilezza, assegnando ad assessori o consiglieri una delega alla gentilezza, un incarico a costo zero, ma dal grande valore simbolico. L’impegno è occuparsi della buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi e accrescere lo spirito di Comunità. Con la gentilezza è possibile prevenire alcuni comportamenti che danneggiano il vivere sereno. Ad oggi sono oltre 67 i comuni che hanno aderito e per dare continuità e contenuto all’incarico le associazioni promotrici hanno istituito la Rete nazionale degli assessori alla gentilezza con cui promuovere azioni, condividere le buone pratihe e valorizzare le iniziative organizzate a livello locale.

La gentilezza

La gentilezza è gratitudine e coraggio. “No, grazie” rappresenta una forma di gratitudine, che consente anche alle persone più timide di esprimere con fermezza la propria volontà. Il coraggio è rappresentato dal cartellino rosso, per “espellere” e contrastare la violenza con un gesto di gentilezza.