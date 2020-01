Tiziana Grassi presenta "L'accoglienza dei migranti" a Roma e a L'Aquila

Il libro, con prefazione di David Sassoli, sarà illustrato il 20 gennaio alla Rappresentanza UE romana e il 25 gennaio 2020 a Pettino

L’AQUILA – “L’accoglienza delle persone migranti”, l’interessante libro curato da Tiziana Grassi e pubblicato da One Group Edizioni, dopo la presentazione riservata alla Stampa tenutasi nello scorso dicembre presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sarà protagonista di due nuovi eventi. Nel primo evento, riservato alle Istituzioni e agli Autori il volume sarà infatti presentato a Roma lunedì 20 gennaio, alle ore 16, presso la Rappresentanza italiana della Commissione Europea in Palazzo dei Campanari, via IV Novembre 149. Dopo l’intervento di saluto di Ugo Ferruta, presidente del Movimento Federalista europeo, interverranno Marco Damilano, direttore L’Espresso, Giovanni Vetritto, direttore generale Presidenza del Consiglio, Concetta Mirisola, direttore Generale INMP, Mario Morcone, direttore Consiglio Italiano per i Rifugiati, Paolo Ciani, vicepresidente Commissione Sanità Regione Lazio, Francesca Pompa, presidente One Group, Tiziana Grassi, curatrice dell’opera. Modererà gli interventi Gian Matteo Sabatino della Comunità di Sant’Egidio.

L’altro evento, che apre un tour di presentazioni in Italia, si terrà a L’Aquila sabato 25 gennaio alle ore 16:30, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi in Pettino. Non casuale la scelta della città capoluogo d’Abruzzo in quanto nel volume è ampiamente riportata, in uno con la secolare storia aquilana di accoglienza e multiculturalità, la buona pratica di accoglienza e socializzazione operata nella popolosa Parrocchia di Pettino. L’esperienza è raccontata nel libro con un’intervista al parroco don Dante Di Nardo e con la testimonianza d’un migrante accolto in quella parrocchia. Alla presentazione parteciperanno don Dante Di Nardo, direttore Caritas diocesana, Mackda Ghebremariam Tesfau, onlus Refugees Welcome Italia, Goffredo Palmerini, giornalista e tra gli autori del volume, Francesca Pompa, presidente One Group, Tiziana Grassi, curatrice dell’opera. Modererà gli interventi Angelo De Nicola, giornalista e scrittore. Il M° Andrzej Hanzelewicz eseguirà un intermezzo musicale, Adriano Sabatini leggerà brani tratti dal volume, Giuliana Prescenzo declamerà due sue poesie sulle migrazioni.

Il libro, con prefazione di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, curato da Tiziana Grassi, insigne studiosa di fenomeni migratori, giornalista e scrittrice, è un corposo testo di elevato valore scientifico, civile e sociale in un tempo in cui la verità del fenomeno migratorio ha subìto le più bolse torsioni ad uso e consumo di una politica che alla responsabilità di governo ha sostituito la propaganda elettorale. E’ un’opera di grande interesse che ha impegnato non poco la curatrice per condurla finalmente in porto: 128 studiosi, ricercatori, rappresentanti di istituzioni, giornalisti, operatori sociali e umanitari; 976 giorni di lavoro; 784 pagine; 21 Facoltà, Dipartimenti, Osservatori e Centri di ricerca; 47 tra fondazioni, istituzioni, associazioni, onlus, scuole italiane; 4 esempi tra i numerosi Comuni illuminati di un’Italia pensante. Tante le testimonianze, i modelli di buone pratiche, le proposte su un tema centrale del nostro tempo.

Il volume affronta il fenomeno migratorio in tutte le sue peculiarità e sfaccettature, fornendo un quadro d’insieme di voci e testimonianze dal quale può ricavarsi un’idea oggettiva e compiuta della “questione delle migrazioni” che controverte l’enormità delle distorsioni che da tempo una certa narrazione del fenomeno sta inoculando nella società italiana. Tutti i contributi sono tessere rilevanti d’un mosaico di conoscenza che fa piazza pulita di ogni strumentalizzazione, restituendo la dimensione autentica e vera d’un fenomeno epocale che riguarda e riguarderà per molti anni il nostro Paese e l’Europa intera. Il volume “L’accoglienza delle persone migranti – Modelli di incontro e di socializzazione”, a cura di Tiziana Grassi (One Group Edizioni, L’Aquila, 2019), è disponibile presso l’editore e può essere ordinato con un’email a ufficiostampa@onegroup.it. E’ già presente su Amazon, anche in formato kindle.

