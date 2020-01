Science by night al Liceo Galilei di Pescara: ecco quando

Sabato 18 gennaio dalle 16.30 in programma esperimenti, osservazioni, laboratori e conferenze seguendo il filo rosso della scienza

PESCARA – Si alza il sipario sulla manifestazione Science by night. Il fiore all’occhiello del Liceo scientifico Galileo Galilei, impeccabilmente imbastito per l’edizione 2020 dalla professoressa Loredana Galante, promette di superare il boom di presenze degli anni precedenti. Esperimenti, osservazioni, laboratori e conferenze si snoccioleranno sabato 18 gennaio seguendo il filo rosso della scienza. Il taglio del nastro avverrà alle ore 16,30 nella palestra della sede di via Balilla con i saluti del dirigente scolastico, prof. Carlo Cappello. Subito dopo inizieranno le varie attività con gli stand e le dimostrazioni di: Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Leonardo s.p.a, Mise, Uniaq con Telespazio, Landbau, Lilt e Fidas. Grande interesse susciteranno i laboratori dei ragazzi del Liceo: da “Piccoli fisici crescono” con la professoressa Paola Corona a “Matematica per tutti” con il professor Giorgio Guidi, da “Rn-Zn-p-E(X)-b” del professor Raffaele Pierri a “DiGI-Lab PASCO” della professoressa Tiziana Pompa.

Ma andranno in scena anche i “Giochi di statistica” del professor Maurizio Proia, “Tutta la scienza minuto per minuto” delle docenti Patrizia Sciarra e Chiara Ferretti e un Laboratorio di scienze con il professor Mario Granito. Spazio all’arte con il “CadLab” dei docenti Valeria Tommaselli e Marco Vespasiani e con l’“Eremitage e salsedine”. E infine i giovani oratori della scuola media Montale animeranno con i ragazzi del Galilei un interessante debate, sapientemente guidati dai docenti Gianluca Presutti e Angela Di Bono.

Da non perdere è l’evento in programma alle ore 17,30 presso il cortile: il professor Guidi farà volare “un pallone vincolato”. La palestra si trasformerà in spazio conferenze: si partirà alle ore 16,30 con “A caccia dei raggi cosmici: viaggio tra scienza e tecnologia” con i ricercatori del LNGS-GSSI proff. Ivan De Mitri, Attanasio Candela e Sandra Parlati; alle ore 18,15 il prof. Piero Di Carlo, responsabile del Laboratorio di fisica dell’atmosfera e clima Unich, parlerà di “Le osservazioni dei cambiamenti climatici: opportunità e sfida per la ricerca”.

Si continua alle ore 19 con il direttore dell’Icranet, prof. Remo Ruffini “Osservando un neonato buco nero”, alle ore 20 con il prof. Costantino Sigismondi dell’Icranet ci si addentrerà ne ”Il minimo storico di Betelgeuse”. Una degna conclusione di una manifestazione scoppiettante sarà l’osservazione del cielo stellato (ore 21,15). “Anche quest’anno – spiega il Dirigente scolastico, prof. Carlo Cappello – entreremo nei meandri della scienza, ospiteremo i professionisti della ricerca, mostreremo agli studenti, dopo un percorso di studi scientifici nella scuola secondaria di secondo grado e nell’Università, quali potranno essere le loro professioni future. Cerchiamo semplicemente di stimolare interesse, motivare e far acquisire ad ogni studente quella consapevolezza fondame tale per scegliere bene”.