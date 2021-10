Titolo nazionale di Drifting al tonno per il Circolo nautico “Vincenzo Migliori”

Il direttore sportivo Alberto Di Giulio dedica la vittoria ai compianti presidenti Sergio Quirino Valente e Marco Maria Ferrari. Il Sindaco Jwan Costantini: “La vittoria è il modo più bello per ricordarli”

Il Sindaco Jwan Costantini si dice orgoglioso della sorprendente vittoria che ha permesso ad uno degli equipaggi di pesca del Circolo nautico “Vincenzo Migliori” di salire sul gradino più alto del podio e di conquistare, lo scorso 2 Ottobre a Pescara, il titolo nazionale di Drifting al tonno. Antonio Di Meco, Niko De Patre, Mirko Di Domenico, Nicola Di Cristoforo e Fabio Pedicone, a bordo del “Blu Marlin”, hanno avuto la meglio su 39 team concorrenti, tra cui gli equipaggi detentori del titolo di campione e vicecampione del mondo.

Aggiudicandosi il XXXVI Campionato Italiano assoluto di Drifting, sarà adesso il Circolo Migliori a poter competere con i più bravi del pianeta. Il gruppo “pesca” dell’associazione conta su una trentina di soci che, su sei imbarcazioni, partecipa con continuità a tornei e campionati di specialità.

“Il successo di Pescara- commenta il direttore sportivo – è stato per noi inatteso, ma, ne sono convinto, assolutamente meritato. Quest’anno, poi, il trofeo ha un sapore particolare. Il Circolo lo dedica infatti alla memoria dei nostri presidenti Sergio Quirino Valente e Marco Maria Ferrari, che ci hanno lasciato nel giro di pochi mesi l’uno dall’altro. Con il loro ricordo nel cuore, che indissolubilmente resta legato a quello del Presidente dei probi viri Rizzardo Costantini e del maestro di vela Andrea Patacca, guardiamo con fiducia e ottimismo alle prossime sfide, in primis a quella mondiale, conquistata di diritto”.

“Sono fiero che il Circolo e la Città di Giulianova siano in vetta nella specialità a livello nazionale – sottolinea il Sindaco Jwan Costantini – Il titolo italiano è il tributo più bello alla memoria di chi ci ha lasciato. Non posso che formulare, a nome dell’amministrazione comunale, l’ in bocca al lupo di rito per ulteriori grandi soddisfazioni e traguardi sempre più alti”.