Isabella Riposo, classe 2011, in forze agli Arcieri Arcobaleno di Avezzano, si è classificata prima con ben 438 punti

LANCIANO – Si è svolto ieri mattina presso Lanciano nella sede degli Arcieri Anxanon la fase invernale regionale del Trofeo Pinocchio, cui seguirà una fase estiva regionale alla fine di Maggio 2022.

Tale eventi sono valevoli per la qualificazione alla fase nazionale che si terrà i prossimi 2 e 3 Luglio 2022 a Palmi, comune della città metropolitana di Reggio Calabria. Alla manifestazione possono partecipare giovani arcieri di ambo i sessi nati tra il 2009 e il 2013, suddivisi tra le categorie di loro appartenenza, ovvero Ragazzi/e 2009, Ragazzi/e 2010 e Giovanissimi/e 2011-2012-2013.

L’arciera giovanissima Isabella Riposo, in forze agli Arcieri Arcobaleno di Avezzano, classe 2011, si è classificata prima con ben 438 punti. Isabella si è avvicinata al mondo del tiro con l’arco solamente lo scorso Settembre, iniziando con un semplice corso di avviamento alla disciplina sportiva svolto proprio presso gli Arcieri Arcobaleno. Da subito è emerso il talento naturale, la facilità nell’apprendere nozioni e tecniche di tiro, affiancate, però, da sacrificio e costanza negli allenamenti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, importanti per raggiungere questo primo importante risultato e indispensabili per rendere la giornata di oggi punto di partenza per obiettivi e traguardi futuri.

Durante questo lasso di tempo Isabella è stata seguita da due importanti figure degli Arcieri Arcobaleno : l’arciera Alessandra Chiarilli, che cura i corsi di avviamento alla disciplina sportiva della società avezzanese, fornendo l’imprinting necessario per il proseguimento dopo il corso di tirocon l’arco, dove subentra, nella gestione degli atleti, il Tecnico Federale Francesco Cecere, presente con lei oggi sul campo di gara, il quale con enorme passione e totale dedizione cerca di trasmettere e di insegnare ad Isabella e agli altri arcieri neofiti, questa fantastica disciplina.

Consci del valore sia umano che sportivo di Isabella e della sua famiglia, la società la ringrazia per il risultato e la esorta a proseguire con umiltà, sacrificio e la giusta dose di divertimento fin

qui ampiamente dimostrati.