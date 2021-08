“Ti racconto l’Italia”, il progetto di TikTok sbarca in Abruzzo

Il viaggio di 20 settimane alla (ri)scoperta della creatività e delle tradizioni italiane, regione per regione è arrivato in Abruzzo

MILANO – La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva alla sedicesima tappa: l’Abruzzo, regione italiana che dal cuore dell’Appennino arriva a tocca il mare con la sua costa variegata e famosa per la presenza dei trabocchi.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokAbruzzo.

Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 3 minuti, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Alla scoperta di paesaggi, curiosità e folklore dell’Abruzzo con i video della community di TikTok

L’Abruzzo è una regione verdissima, famosa per i suoi tre Parchi Nazionali (il Parco Nazionale della Majella, il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco Nazionale del Gran Sasso) e per la sua costa ricca dei celebri e celebrati “trabocchi”, paragonati da Gabriele D’Annunzio a “ragni colossali”, e diventati nel tempo un’icona della regione e un simbolo della costa centro-meridionale italiana. Giovanni Arena, ambassador del progetto, racconta anche la celebre e rinomata Transiberiana d’Italia: un incantevole treno storico molto suggestivo, che porta alla scoperta di paesaggi incontaminati e borghi storici, tra l’Abruzzo e il Molise e ci porta alla scoperta del lago forma di cuore di Scanno

Su TikTok, trovano spazio i racconti dei tanti borghi medioevali molto suggestivi, come quello di Tagliacozzo, chiamato anche “il salotto d’Abruzzo”, del castello considerato tra i 15 più belli al mondo, la Rocca Calascio. La regione, una delle più verdi d’Italia, offre un’ampia varietà di habitat naturali (marini, boschivi, montani e d’alta quota), una sorta di straordinario laboratorio biologico per la conservazione della natura e degli ecosistemi come le Gole di Fara San Martino, un vero e proprio canyon all’interno del Parco Nazionale della Majella.

Per gli amanti degli animali, invece, immancabile una visita nella “camosciara” nel Parco Nazionale d’Abruzzo, così chiamata perché abitata dai camosci, ma anche da tantissimi altre specie animali. Una regione da scoprire e apprezzare non solo per i suoi paesaggi, ma anche per le sue proposte culinarie, come i famosissimi arrosticini.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l’Italia a cui si aggiunge la playlist dedicata #TikTokAbruzzo. Quest’ultima è un omaggio alla regione e agli artisti che dell’Abruzzo sono originari. Ne sono un esempio “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio, “Abruzzo” di Alessandro Varzi e la cover di “‘O Sole Mio” del trio Il Volo.