Theate Magic Summer: info su bus navetta, trasporto notturno, divieti

In occasione dell’evento in programma dal 2 al 4 agosto servizio navetta gratuito e linea aggiuntiva negli orari notturni fino alle 2.30

CHIETI – L’Assessore alla Cultura e alle Manifestazioni, Antonio Viola, ricorda che dal 2 al 4 agosto 2019 le vie del centro storico di Chieti verranno animate dall’ormai consueto appuntamento estivo con la magia e l’intrattenimento di strada grazie “Theate Magic Summer“: performance di artisti, illusionisti, giocolieri e alla presenza di food truck che proporranno eccellenze gastronomiche locali ed internazionali. Diamo alcune informazioni circa il servizio bus navetta e trasporto notturno e le disposizioni e divieti al transito veicolare.

BUS NAVETTA E TRASPORTO NOTTURNO LINEA 1:

In occasione del “Theate Magic Summer”, manifestazione patrocinata dal Comune di Chieti e organizzata dall’Associazione culturale “La forza dei diritti” presieduta da Remo Stampone, la Società Concessionaria del Trasporto Pubblico “La Panoramica” effettuerà un servizio di bus navetta gratuito dalle ore 18.00 alle ore 2.00 dal Palatricalle “Sandro Leombroni” a Largo Cavallerizza per tutti coloro che vorranno assistere agli eventi in programma. É stato istituito, altresì, un servizio aggiuntivo alla Linea 1 negli orari notturni (dalle ore 00.00 alle ore 2.30) con partenza da Largo Cavallerizza fino al capolinea presso l’ospedale clinicizzato di Colle dell’Ara.

DISPOSIZIONI E DIVIETI AL TRANSITO VEICOLARE

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sono state disposte le seguenti regolamentazioni al transito veicolare e alla sosta:

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 del giorno 1° agosto alle ore 12,00 del giorno 5 agosto 2019, in Viale IV Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Trento e Trieste e l’intersezione con Via Paolucci; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 del 2 agosto alle ore 12,00 del 5 agosto 2019, nelle seguenti strade:

in Corso Marrucino, nell’area di sosta antistante la sede municipale; in tutte le traverse che sboccano nella Z.T.L. “B3”, ovvero in Via Tabassi, Vico Real Liceo, Larghetto Teatro Vecchio; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per i giorni 2, 3 e 4 agosto 2019, dalle ore 16,00 alle ore 2,00 di ciascun giorno successivo, in Piazza Trento e Trieste e in Via Vernia; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per i giorni 2 e 3 agosto 2019, dalle ore 16,00 alle ore 2,00 di ciascun giorno successivo, in Piazza Templi Romani, dall’intersezione con Via dei Vezii all’intersezione con Via M. V. Marcello, nonchè in Via M. V. Marcello; l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 14,00 del giorno 1° agosto alle ore 12,00 del giorno 5 agosto 2019, in Viale IV Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Trento e Trieste e l’intersezione con Via Paolucci; l’istituzione del divieto di transito veicolare in Corso Marrucino, nel tratto ricadente nella Z.T.L. “B3”, dall’intersezione con Via Spaventa all’intersezione con Piazza Valignani, nonché in tutte le traverse che vi sboccano, a partire da subito dopo le operazioni di pulizia al termine del mercato settimanale del 2 agosto fino alle ore 12,00 del giorno 5 agosto 2019; l’istituzione del divieto di transito veicolare, per i giorni 2, 3 e 4 agosto 2019, dalle ore 18,00 alle ore 2,00 di ciascun giorno successivo, in Piazza Trento e Trieste, in Piazza Valignani, in Via Vernia, nonché in Corso Marrucino, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Trento e Trieste e l’intersezione con Via Spaventa; l’istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni durante i periodi di chiusura al traffico di cui al punto 7.:

l’obbligo di svolta a destra verso Viale Amendola per i veicoli provenienti da Via della Liberazione;

l’obbligo di svolta a destra verso Viale Amendola per i veicoli provenienti da Via XXIV Maggio;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via XXIV Maggio per i veicoli provenienti da Via della Liberazione – lato Viale Amendola;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Nicolini per i veicoli provenienti da Via Principessa di Piemonte;

l’obbligo di procedere diritto verso il secondo tratto di Via Pianell – lato Via Ricci, per i veicoli provenienti dal primo tratto di Via Pianell;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Arcivescovado, per i veicoli provenienti da Largo Barbella;

l’obbligo di svolta a destra verso Via C. De Lollis, per i veicoli provenienti da Via dei Gesuiti, con realizzazione di un corridoio opportunamente transennato; l’istituzione del divieto di transito veicolare, per i giorni 2 e 3 agosto 2019, dalle ore 18,00 alle ore 2,00 di ciascun giorno successivo, in Piazza Templi Romani, dall’intersezione con Via dei Vezii all’intersezione con Via M. V. Marcello, nonché in Via M. V. Marcello, con conseguente obbligo di svolta a destra verso Via Priscilla, per i veicoli provenienti da Via dei Vezii; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 del 2 agosto alle ore 12,00 del 5 agosto 2019, in Piazza Umberto I, ad eccezione degli stalli riservati alla P.S. ed alla Protezione Civile, al fine di consentire la sosta dei mezzi refrigeranti, che dovranno esporre apposito pass identificativo; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 del 2 agosto alle ore 12,00 del 5 agosto 2019, in Via Paolucci, dall’intersezione con Viale IV Novembre all’intersezione con Via Costanzi, al fine di consentire la sosta delle autovetture degli artisti partecipanti alla manifestazione, che dovranno esporre apposito pass identificativo.