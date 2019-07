Theate Magic Summer 2019, a Chieti appuntamento con la magia

Il 2, 3 e 4 agosto nel centro storico tornano i migliori illusionisti e artisti di strada del panorama nazionale e Street Food

CHIETI – Torna il “Theate Magic Summer”, l’ormai consueto appuntamento estivo con la magia e l’intrattenimento di strada che animerà, dal 2 al 4 agosto 2019, le vie del centro storico con le performance di artisti, illusionisti, giocolieri e con la presenza di food truck che proporranno eccellenze gastronomiche locali ed internazionali.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Chieti e giunta alla sua quarta edizione, è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa dall’Assessore alle Manifestazioni ed Eventi, Antonio Viola, presenti l’Assessore al Commercio, Carla Di Biase; Remo Stampone, Presidente dell’associazione culturale “La forza dei diritti” organizzatrice dell’evento, con Fabiana Desiderio e Sandro Calzolari; Vanessa Spernanzoni, direttore artistico e coordinatrice dell’evento realizzato con la supervisione del prestigiatore e illusionista teatino, Ottavio Belli, che quest’anno non potrà essere fisicamente presente perché impegnato in una tourneé in Cina; Tommaso Rutolo, presidente dell’ANIAC – l’associazione degli imprenditori e commercianti.

“Theate Magic Summer e Street Food World” si svolgerà nel centro storico, snodandosi da piazza Valignani fino alla Villa Comunale. Lungo tutto il percorso verranno allestiti gli spettacoli offerti dai migliori artisti di strada a livello nazionale ed internazionale. Saranno, inoltre, allestiti stand gastronomici con un’offerta culinaria varia sia locale che proveniente da tutto il mondo.

Alla Villa Comunale, nella serata conclusiva del 4 agosto, a partire dalle ore 20.30, si terrà la “Best Buskers Competition”, gara tra quattro artisti emergenti che si contenderanno il titolo di migliore artista di strada del festival.

BUS NAVETTA:

Come ogni anno è stato predisposto un servizio gratuito di bus navetta dalle ore 18.00 alle ore 2.00 dal Palatricalle al centro storico.

LOTTERIA:

Al fine di contribuire a sostenere la manifestazione, è stata organizzata una lotteria i cui biglietti, del costo di 2,50 euro, sono disponibili presso gli esercizi commerciali indicati nella brochure e sui canali social. Primo premio uno scooter 125.

«Il mio grande ringraziamento – ha sottolineato l’Assessore Viola – va all’associazione “La forza dei diritti” che, con determinazione, continua ad organizzare una manifestazione entrata a pieno titolo nel calendario estivo degli eventi e nel cuore dei cittadini che la vivono con grande entusiasmo. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i commercianti e agli sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa, a dimostrazione che quando entrano in campo le forze private è possibile allestire eventi che danno lustro alla nostra città».

«Senza il sostegno degli sponsor tutto questo non sarebbe stato possibile – ha rimarcato l’Assessore Di Biase – Vorrei ricordare che sono stata tra i primi a parlare di cooperazione tra pubblico e privato, oggi più che mai necessaria per la realizzazione di progetti di qualità. Oggi Theate Magic Summer, evento che richiama pubblico anche da fuori città, è l’esempio di come quell’idea si sia trasformata in un metodo».