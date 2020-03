“The Economy of Francesco”, presentazione dell’evento di Assisi a Pescara

Convegno alle ore 16, presso la Biblioteca Diocesana dell’evento che si terrà dal 26 al 28 marzo ad Assisi

PESCARA – Dal 26 al 28 marzo la città di Assisi sarà protagonista dell’evento “The Economy of Francesco: i giovani, un patto, il futuro” interamente dedicato ai giovani economisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo invitati da Papa Francesco per avviare un processo di cambiamento globale affinché l’economia sia più giusta, inclusiva e sostenibile. A Pescara, domenica 1 marzo 2020 alle ore 16, presso la Biblioteca Diocesana in Piazza dello Spirito Santo i referenti abruzzesi dell’Economia di Comunione, tra i promotori di “The Economy of Francesco”, organizzano un incontro per presentare l’evento. Saranno presenti all’incontro odierno:

Carlo Masci, sindaco di Pescara

Fabio Reali, Consigliere Aipec e PhD Istituto Universitario “Sophia” – Loppiano

Monsignor Tommaso Valentinetti (foto), Arcivescovo Diocesi Pescara-Penne

Domenico Sturabotti, direttore di Symbola

Mirella Sansiviero, Referente Aipec Abruzzo

Federico Fioriti di Innovalley

Pasquale Elia, Presidente dell’Associazione Erga Omnes

Andrea Conte, EcoOne

Modera l’incontro Antonella Allegrino, ingresso libero.