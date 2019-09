The Dharma Flowers alla vendemmia Cantina Tollo per il nuovo videoclip

Al via domani, 20 settembre in vigna le riprese del nuovo video per la band emergente al primo album in uscita a ottobre

TOLLO – Sarà una “Rocking Harvest” la vendemmia 2019 di Cantina Tollo che da domani ospiterà il set del nuovo videoclip dei The Dharma Flowers, band emergente al primo album in uscita a ottobre.

L’energia delle melodie sixties e delle atmosfere pop-folk e rock underground guiderà il pubblico tra le vigne della Cantina, la spiaggia libera di Ortona e i suggestivi paesaggi della Maiella, accompagnate dalle parole del nuovo singolo intimista “Lions”, un vero e proprio inno alla rinascita.

“La cultura del vino oggi deve trovare nuovi linguaggi per rivolgersi a un pubblico sempre più eterogeneo – commenta Andrea Di Fabio, direttore commerciale e marketing di Cantina Tollo -, lasciandosi “contaminare” da nuove forme espressive. Da questa convinzione, la scelta di raccontare la vendemmia, che ogni anno segna il punto di ripartenza per la vita della Cantina, con un video che ne ripercorre in maniera originale e innovativa il valore della condivisione e di un nuovo inizio”.

I The Dharma Flowers: alla voce Gian Maria Pierotti, autore e compositore, alla batteria Luca Maini, al basso Massimo Scaffardi e alla chitarra Francesco Carone. Le riprese del videoclip inizieranno venerdì 20 settembre in vigna. Sabato 21 la troupe girerà sulla spiaggia libera di Ortona, per poi spostarsi domenica 22 sui monti della Maiella.