Teramo, visita del Sindaco alla strutture gestite dall’Anffas

TERAMO – Sintonia e disponibilità: questo è ciò che è emerso dalla visita che il Sindaco Gianguido D’Alberto ha compiuto stamattina a Sant’Atto, nella sede del Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” e de “La Piazzetta” gestiti della Fondazione Anffas Onlus Teramo, dove è stato accolto dai responsabili, dagli operatori e dagli utenti.

Il Sindaco, accompagnato dal consigliere comunale Flavio Bartolini, ha visitato dapprima il Centro di Riabilitazione, tra le principali strutture del settore operanti nella Regione. Sono stati attraversati gli ambienti terapeutici tra cui l’impianto idroterapico, gli ambulatori di logopedia e psicomotricità, la Stanza Multisensoriale, le palestre per trattamenti Neuromotori, ambienti tecnici guidati da personale altamente qualificato e composto di figure mediche, tecnici della riabilitazione, educatori professionali ed operatori socio sanitari, che unitamente assistono circa 600 pazienti l’anno. Successivamente è stata visitata la sede denominata “La Piazzetta”, che accoglie gli ospiti/protagonisti del Progetto “Verso l’Autonomia” impegnati nelle quotidiane attività laboratoriali.

Molto cordiali sono stati gli incontri con gli ospiti delle due strutture, e al Sindaco sono state mostrate le attività che vengono svolte, con la conferma dell’importante lavoro che la Fondazione sta compiendo, in particolare a “La Piazzetta”, per gli utenti che sono fuori dall’obbligo scolastico e per le loro famiglie.

Ma oggetto fondamentale della mattinata è stato il confronto con i vertici della Fondazione Anffas e con i dirigenti delle strutture stesse, con i quali è stato possibile fare il punto della situazione in termini di ricettività, erogazione dei servizi, bisogni e prospettive. Il Sindaco ha espresso la ferma volontà di sostenere l’operatività dell’Anffas, adoperando tutte le opportunità che il Comune può sviluppare, anche in relazione all’impegno evidente della ASL per le attività legate al “Centro per l’Autismo” di Teramo e per la stessa “La Piazzetta” di Sant’Atto.

Il Sindaco ha inoltre preso atto del lavoro in corso presso l’Agenzia Sanitaria Regionale per la definizione dei setting socio-sanitari per l’abilitazione delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico, consapevole che da tale lavoro potrebbero uscire i termini favorevoli alla stabilizzazione dei servizi, aspetto questo che sarebbe probabilmente risolutivo anche per la cronica carenza evidenziata nelle liste di attesa.

Infine D’Alberto si è impegnato a rendere il Servizio Sociale del Comune, comunque già particolarmente attivo nel dare risposte alle necessità rappresentate, a manifestare ulteriore e più approfondita partecipazione alle istanze evidenziate. Analoghe visite il sindaco D’Alberto compirà nelle prossime settimane alle altre strutture ed associazioni che operano nel settore.