L’Aquila, pagamento autobus studenti: come richiedere il rimborso

Pubblicato l’avviso per raccogliere le domande finalizzate a chiedere il rimborso o l’esenzione, totali o parziali, dal pagamento dell’abbonamento scolastico annuale. I dettagli

L’AQUILA – É stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per raccogliere le domande finalizzate a chiedere il rimborso o l’esenzione, totali o parziali, dal pagamento dell’abbonamento scolastico annuale per il trasporto sui mezzi dell’Ama, a beneficio degli studenti delle medie e delle superiori, compresi tra gli 11 e i 19 anni. Lo rende noto l’assessore al Diritto allo studio, Francesco Bignotti. Le richieste, corredate con la documentazione prevista dall’avviso, dovranno essere consegnate alla sede dell’Ama (Località Campo di Pile) entro il prossimo 12 novembre.

“Si tratta di un provvedimento importante – ha spiegato l’assessore Bignotti – che annualmente ha lo scopo di sostenere le famiglie con due o tre figli, con un reddito Isee non superiore a 10mila euro. La disponibilità finanziaria per quest’anno è stata aumentata anche per far fronte al probabile incremento di domande, e ciò anche alla luce dell’aumento delle richieste per il trasporto scolastico comunale. Sono infatti attese per i rimborsi oltre 300 domande. Auspico che anche la Regione Abruzzo, quest’anno, possa adottare un provvedimento simile per sostenere le famiglie dei ragazzi residenti nei comuni limitrofi all’Aquila che quotidianamente usufruiscono del trasporto pubblico per recarsi a scuola nella nostra città”.

L’AVVISO E LA MODULISTICA

Avviso e modulistica possono essere scaricati dal portale web del Comune, pagina Avvisi, sezione Concorsi, Gare e Avvisi, area Amministrazione, a questo indirizzo http://www.comune.laquila.gov.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1651&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 .