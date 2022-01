Teramo, servizio civile in Croce Rossa: ultimi giorni per partecipare

TERAMO – C’è tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare domanda per il Servizio civile universale, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti. Il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana partecipa al bando con due progetti, entrambi della durata di 12 mesi: si chiamano “La Cri e la salute per tutti in Abruzzo e in Puglia” e “La Cri per la diffusione della conoscenza di tutti: protezione civile nell’Italia meridionale”.

Si tratta di percorsi di formazione e volontariato, che possono costituire un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo, oltre a rappresentare un’occasione di crescita personale.

In totale sono disponibili 28 posti, così suddivisi tra le varie sedi: 12 (6 + 6) su Teramo, 8 (4+4) su Basciano, 8 (4+4) su Campli. La partenza dei progetti – per cui è prevista una retribuzione mensile di € 444,30 – è prevista a partire dalla primavera ma il periodo esatto è in via di definizione.

La domanda va presentata entro e non oltre la scadenza esclusivamente in modalità online attraverso la specifica piattaforma DOL, su https://domandaonline.serviziocivile.it (Si consiglia di controllare il numero delle domande pervenute per ogni singola sede, in quantoè possibile candidarsi per un solo progetto).

Per ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a info@criteramo.it