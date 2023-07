Teramo, scatta il piano prevenzione incendi per il 23 e 24 luglio

TERAMO – A partire da oggi e per le prossime 48 ore, è stato proclamato lo stato di allerta meteo per l’arrivo di forte caldo (temperature previste di oltre 40 gradi) che dovrebbe interessare l’intera nostra Regione, in base a quanto comunicato dalla Protezione Civile.

In considerazione di ciò, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, ha chiesto al Responsabile della vigilanza ambientale Vincenzo Calvarese, di predisporre un piano di pronto intervento e monitoraggio del territorio comunale allo scopo di attivare la prevenzione di incendi e vigilare su eventuali malintenzionati che intendano appiccare il fuoco, in particolar modo nelle zone collinari e boschive.

Si ribadiscono alcuni comportamenti da evitare per escludere cause di incendio:

è vietato bruciare residui vegetali agricoli;

non parcheggiare l’auto sopra foglie o erba secca;

non gettare mozziconi di sigarette a terra;

è obbligatorio ripristinare il decoro dei terreni e metterli in sicurezza mediante il taglio dell’erba e rimozione degli sfalci oltre a potare rami secchi e siepi.