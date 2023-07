EagleXman extreme triathlon 2023: i vincitori

Tra gli uomini il più veloce è stato il piemontese Lorenzo Facelli, tra le donne altra splendida prova dell’emiliana Fabia Maramotti

CAMPOTOSTO – Da tutta Italia, e anche da oltre confine, gli atleti sono arrivati a Fonte Cerreto, cuore pulsante della gara, e poi si sono spostati a Lago Campotosto per il via della loro sfida: a partire dalle 5.00 del mattino hanno iniziato la loro avventura, nuotando, pedalando e correndo per conquistare la loro finish line “lassù dove osano le aquile”…

Tre le distanze proposte dal team organizzatore: la più lunga e iconica, il “full distance”, prevedeva una prima frazione di nuoto di 3.800 metri, quindi 176.6 chilometri di bici, con un dislivello da affrontare di 3.574 metri e infine la maratona, 40K di corsa di cui gli ultimi 6 in salita “verticale” da Fonte Cerreto all’Osservatorio di Campo Imperatore (dislivello totale corsa 1.923 metri).

Il più veloce a completare la prova è stato il piemontese Lorenzo Facelli, esperto di questa tipologia di gare e multisportivo della montagna, che ha chiuso in 13 ore, 24 minuti e 43 secondi, precedendo il romagnolo Nicholas Montemaggi, tesserato per la Flipper Triathlon, e il laziale Mario Santilli dei Castelli Romani Triathlon.

Tra le donne, un’altra splendida prova per l’emiliana del Triathlon Grosseto Fabia Maramotti che ha vinto davanti alla belga Camille Etienne e alla lombarda Veronica Malagni.

Per quanto riguarda la distanza 113, o “half”, i percorsi erano invece di 1.900 metri di nuoto, 85K di ciclismo e 23K di corsa e hanno visto il lombardo Giuseppe Bonsi (6:43:14) e la toscana Michela Santini (7:21:38) conquistare lo striscione d’arrivo per primi; podio completato da Aldo Pintarelli e Andrea Piscopo e da Marina Coccia e Giuseppina Piccaluga.

Infine, la novità del 2023, la distanza X-Olympic che ha avvicinato tanti nuovi atleti al “mondo” di eagleXman e alla scoperta di questo affascinante territorio.

Al termine di 1.5K di nuoto, 48.5K di bici e dei 6K finali di corsa da Fonte Cerreto a Campo Imperatore, dopo 3:01:56 l’abruzzese Alessio Santarelli ha alzato al cielo lo striscione, con alle sue spalle Paolo Braico e Simone Pinna; 3:31:52 il tempo finale invece della patavina Mariachiara Silvestrini, con 2^ Martina Testarmata e 3^ Marianna Artoni.

Gli ultimi atleti del “full” hanno conquistato il traguardo, insieme ai loro supporter (obbligatorio avere un supporto nell’ultima ascesa di 6K) dopo la mezzanotte, in poco meno di 20 ore di gara, festeggiati al traguardo dallo staff e dai propri parenti e amici.

Entusiasti i partecipanti, i commenti degli atleti giunti al traguardo (più di 200, nuovo record per l’evento) sono stati tutti sulla stessa linea d’onda: “è stata una gara eccezionale, una vera e propria sfida con se stessi, i luoghi attraversati sono indimenticabili, l’organizzazione è stata impeccabile!”.

Una festa dello sport elettrizzante che si è chiusa domenica 23 luglio, a partire dalle 11 del mattino presso l’Hotel Fiordigigli, con la cerimonia delle premiazioni dei “finisher” della distanza lunga, e tanto di foto finale tutti insieme ai piedi della funivia del Gran Sasso.

In ordine sparso (com’è nello stile di eagleXman che prevede che tutti gli atleti che completano la prova siano classificati come vincitori), gli atleti sono stati chiamati sul palco per ricevere il trofeo e condividere al microfono le loro emozioni vissute durante la loro lunga giornata di gara.

Ad aprire e chiudere la cerimonia, Nicholas Montemaggi e Fabia Maramotti, che anche ha festeggiato il suo compleanno, gli unici due atleti che hanno fino ad ora partecipato a tutte le edizioni di eagleXman.

Tanti i momenti davvero toccanti, tante le storie commoventi raccontate da questi sportivi che hanno vissuto in prima persona una vera e propria avventura, insieme con amici, parenti e gli sguardi sorridenti, motivanti e rassicuranti dei fantastici volontari, una incredibile sfida vinta che, a detta loro, si porteranno nel cuore tra i ricordi più cari.

Il team organizzatore della Flipper Triathlon ringrazia per il grande e fondamentale supporto la Regione Abruzzo, nella persona del Presidente Marco Marsilio e dell’Assessore allo Sport Mario Quaglieri, il Comune di L’Aquila, con l’Assessore allo Sport Vito Colonna e l’Assessore al Turismo Ersilia Lancia, il Comitato L’Aquila Risorge con lo Sport, con il Presidente Prof. Francesco Bizzarri, il Consorzio Turistico Gran Sasso, con l’Ing. Dino Pignatelli, La Millenaria Terra dei Popoli, con Claudio Ucci, l’Hotel Fiordigigli, il Rifugio Ostello Lo Zio, la Protezione Civile di L’Aquila, la RDA snc Trasporti, Fausto Tatone prezioso coordinatore sul territorio, gli Alpini, la guida Alpina Leandro Giannangeli, le Ambulanze Croce Rossa Italiana di Aquila e Chieti, il Soccorso Alpino Gran Sasso, la Protezione Civile L’Aquila 2009, con il Presidente Gabriella Giusti, e la Protezione Civile Fonte Cerreto.