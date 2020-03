Teramo, Ruzzo Reti invita a non sprecare acqua

Vista l’impennata dei consumi, chiusi fontanini pubblici. L’invito a non annaffiare, lavare la macchina, preferire la doccia alla vasca

TERAMO – La Ruzzo Reti, società acquedottistica che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 comuni dell’Ente d’ambito Teramano, ha effettuato un’attenta analisi mediante monitoraggio delle portate delle sorgenti e dei serbatoi di accumulo. “Da due anni non nevica e le stagioni sono sempre più secche.

In questo periodo dell’anno – si legge in una nota – diminuisce sempre l’approvvigionamento idrico e ora l’emergenza Covid-19, con conseguente permanenza in casa dell’intera popolazione e una più attenta igiene di ogni cittadino, sono concause di una diminuzione della portata dell’acqua, come avvenuto in tutte le altre zone d’Abruzzo.

Per garantire l’efficienza e la continuità dei servizi erogati, Ruzzo Reti ha deciso di adottare alcune misure, tra le quali il potenziamento del monitoraggio di siti e impianti aziendali (sorgenti, partitori, serbatoi). Saranno chiusi i fontanini pubblici nelle zone periferiche perché difficilmente controllabili. Ruzzo Reti intanto ricorda le buone prassi per un corretto uso dell’acqua, tra le quali non annaffiare orti e giardini con acqua potabile; evitare di lavare la macchina, preferire la doccia alla vasca da bagno”. Così riporta l’Ansa.