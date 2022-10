TERAMO – Il gruppo storico delle atlete della squadra teramana di rugby ha ora deciso di formare una nuova associazione sportiva, coinvolgendo vecchi e nuovi appassionati. L’obiettivo del progetto è promuovere il rugby femminile nel nostro territorio; in Italia il movimento è in grande ascesa, la nazionale si è qualificata ai quarti di finale ai mondiali in corso di svolgimento in Nuova Zelanda, prima nella storia delle nostre rappresentative a farlo, attualmente è quinta nel ranking mondiale anche questa la posizione più alta mai raggiunta da una nazionale italiana.

L’anno citato all’interno del nome richiama il primo anno in cui nella nostra cittá si è iniziato a giocare il rugby al femminile. Lo scorso anno sono riuscite a esordire come Teramo in Coppa Conference di serie A, grazie alla collaborazione con le squadre pescaresi e aquilane. Per le atlete teramane è stato un punto di partenza; ora la finalità è arrivare a partecipare al campionato nazionale di serie A di rugby a 15.

Tante sono le iniziative giá messe in atto dal Teramo Rugby Femminile 2009: collaborazioni con Centro Universitario Sportivo di Teramo, Portatori di Sorrisi Rugby in Ospedale, Associazione Italiana Persone Down e tante altre sono in fase di realizzazione, con il fine ultimo costante di allargare il bacino di utenza di uno sport bellissimo e fin troppo sottovalutato. Gli allenamenti si tengono al vecchio Stadio Comunale di circonvallazione Spalato, ingresso Casa dello Sport, il lunedí, mercoledí e venerdí dalle 19.