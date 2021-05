Teramo, riqualificazione urbana area archeologica: riunione il 18 maggio

TERAMO – Lo streaming di martedì 18 maggio 2021, dalle ore 21,30 alle ore 23,30 sarà dedicato ad una riunione di lavoro del Tavolo Tecnico. Si analizzeranno i progetti che l’amministrazione ha intenzione di intraprendere o ha già intrapreso nell’area archeologica secondo quanto è emerso durante l’incontro che abbiamo avuto col Sindaco e col Presidente del Consiglio comunale ma anche nel corso della trasmissione “controluce” di super j lo scorso 14 maggio, dedicata al Teatro romano di Teramo cui abbiamo partecipato, insieme, al Sindaco, all’arch. Bellomo e ad altri.

In questa fase del nostro iter metodologico, ci stiamo confrontando con la realtà dell’area: i suoi problemi le sue criticità, gli interventi che l’amministrazione comunale intende realizzare su di essa.

A questa fase di lavoro sarà dedicata anche la successiva riunione di martedì 25 maggio 2021 quando avremo come ospiti i Presidenti o comunque i rappresentanti dei quattro Quartieri Storici: S. Giorgio, S. Maria a Bitetto, S. Leonardo e S. Spirito.

L’evento, come al solito, si svolgerà su google meet e sarà trasmesso in diretta facebook dalla pagina “Sondaggio Deliberativo area archeologica Teramo”. Da questa si può intervenire con dei commenti che possono essere letti in diretta, ma chi volesse interloquire durante il dibattito potrebbe chiedere preventivamente il link entro le ore 20,00 di martedì 18 maggio scrivendo a presidente.garanti@gmail.com.