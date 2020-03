Teramo, rinviata Italia – Lituania di pallamano femminile

La gara di qualificazione a Euro 2020, in programma al Palasannicolò per il 29 marzo, sarà probabilmente recuperata i primi di giugno

TERAMO – Le gare femminili tra Italia e Lituania, originariamente programmate per il 26 marzo ad Alytus e per il 29 marzo al Palasannicolò di Teramo, entrambe valide per le qualificazioni agli EHF EURO 2020 di Norvegia e Danimarca, non si disputeranno a causa della emergenza Coronavirus.

La EHF (European Handball Federation) ha individuato nella prima settimana di giugno il periodo per i possibili recuperi, sempre con le azzurre che dovrebbero scendere in campo prima in trasferta e poi in casa. Nello specifico, la FIGH ha indicato la giornata di domenica 7 giugno per la disputa del match contro le avversarie lituane.

Nel comunicato stampa apparso lo scorso 11 marzo sul sito eurohandball.com, inoltre, vengono ritenuti confermati il 5° e il 6° turno delle stesse qualificazioni europee, perciò ancora in programma tra il 27 e il 31 maggio prossimi, con l’Italia che affronterà nell’ordine Montenegro in casa e Ungheria in trasferta.