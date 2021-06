Teramo, proposta revisione PEF del nuovo Stadio Comunale l’11 giugno

TERAMO – Il Presidente della Società Teramo Calcio, Franco Iachini, ha espresso la volontà di illustrare a tutte le componenti del Consiglio Comunale, la proposta di revisione del PEF del nuovo Stadio Comunale, in oggetto nella prossima seduta del Consiglio stesso.

La competente commissione, si è riunita questa mattina per l’analisi di tipo tecnico degli atti, e ha espresso parere favorevole, riservando le definitive valutazioni alla discussione consiliare.

In tale occasione, si è trovato un punto di incontro sulla proposta del vicepresidente Mario Cozzi a seguito della quale, congiuntamente con il Presidente de Consiglio Comunale, è stato convocato un incontro istituzionale dei Capigruppo aperto ai consiglieri interessati, fissato per venerdì prossimo 11 giugno alle ore 10.00 a L’Arca, a cui parteciperà ovviamente lo stesso Franco Iachini per l’esposizione della proposta.