“Autotrade and Logistics spa”, USB primo sindacato

Dopo la RSU nel personale a terra di “Autotrade and Logistics spa” USB elegge 2 RSU anche nel comparto autisti

ATESSA – Nella giornata di venerdì 4 e Lunedì 7 giugno si sono svolte le elezioni RSU presso l’azienda di trasporto e logistica “Autotrade and Logistics spa” comparto autisti di Atessa (CH), azienda che opera nel settore Automotive.

USB dopo aver eletto già una RSU nel personale a terra della stessa azienda, elegge 2 RSU anche nel comparto autisti dove diventa il primo sindacato.

L’USB è nata in quest’azienda con il preciso obiettivo di far tornare a contare i lavoratori e di dare loro la possibilità di far sentire la propria voce.

Un ringraziamento ai compagni che si sono impegnati in questa difficile sfida e a tutti i lavoratori che hanno deciso con il voto di sostenere la lista USB.

Il mondo del lavoro, con la complicità dei sindacati confederali, è cambiato negli ultimi decenni ed è cambiato in peggio per i lavoratori: precarietà, salari fermi, arretramento nei diritti, democrazia sindacale ridotta, per non parlare di temi di sicurezza con morti sul lavoro a livelli inaccettabili.

USB sarà presente e accetta la sfida del cambiamento chiesto con forza dai lavoratori di Autotrade and Logistics di Atessa.