Celano, aperte le iscrizioni per “Jazz for Kids & Teens 2021”

I corsi si svolgeranno dal 2 al 5 agosto 2021. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 luglio

CELANO – “Jazz For Kids & Teens”, i seminari tenuti dal Maestro Andrea Gargiulo con la collaborazione di Giusi Martino si svolgeranno a Celano dal 2 al 5 agosto 2021, nell’ambito della quarta edizione di Celano Jazz Convention, la rassegna diretta dal chitarrista Franco Finucci.

Un progetto pensato in maniera del tutto inclusiva: Jazz for Kids & Teens è un evento aperto a tutti, un percorso didattico immediato e rivolto a consentire a tutti di suonare uno strumento subito. I corsi vengono sviluppati anche con la collaborazione dei Centri ANFFAS presenti sul territorio e sono aperti anche ai ragazzi diversamente abili.

Nella serata di giovedì 5 agosto, si terrà inoltre il concerto finale dei seminari: i ragazzi potranno così portare al pubblico quanto appreso durante le lezioni.

Un’iniziativa pensata per tornare a stare insieme e a condividere in tutta sicurezza un momento, allo stesso tempo, di gioia e apprendimento.

Tutte le attività verranno ovviamente svolte nel rispetto delle direttive sanitarie legate all’Emergenza Covid-19.

Jazz for Kids and Teens è il progetto orchestrale rivolto ai ragazzi diretto da Andrea Gargiulo (nella foto). L’obiettivo del progetto è quello di far dialogare i ragazzi attraverso la musica e di portarli a scoprire la propria personalità e le potenzialità espressive.

La musica come elemento di condivisione e crescita. Il percorso di laboratori di musica d’insieme è costituito da lezioni collettive e da momenti personalizzati, pensati in modo da sviluppare le caratteristiche dei vari strumenti e le capacità dei singoli partecipanti.

Jazz for Kids and Teens è un progetto fortemente voluto dal direttore artistico dei seminari, il chitarrista Franco Finucci, all’interno del programma di Celano Jazz Convention sin dal 2019: un’iniziativa premiata sin da subito con grande successo di partecipazione, sia per la quantità delle iscrizioni che per i risultati e il divertimento dei ragazzi che hanno frequentato i corsi nelle precedenti edizioni.

Tutte le informazioni e la scheda di iscrizione sono disponibili al seguente link:

https://t.co/I23f0TR82V?amp=1

Il costo dei seminari “Jazz for Kids & Teens” è fissato in 50 euro. Sono inoltre previsti sconti per i nuclei familiari che iscrivono più persone al corso: in tal caso, infatti, l’iscrizione per persona costa 40€ . Le iscrizioni vanno perfezionate entro il 31 luglio 2021.

La mail di riferimento per le iscrizioni e per ogni eventuale informazione è associazionebluenote@gmail.com

Nelle prossime settimane verrà svelato il programma dei seminari e dei concerti di Celano Jazz Convention: la rassegna si svolgerà, sempre a Celano, nella seconda parte del mese di agosto 2021.