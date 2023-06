Teramo, realizzazione del nuovo Mc Donald’s: incontro in Comune

TERAMO – Una riunione particolarmente importante quella che ha visto oggi intorno al tavolo l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Gianguido D’Alberto, i rappresentanti della società Costruttori Teramani e i rappresentanti della società Mc Donald’s, nel corso della quale Comune e Costruttori Teramani hanno sottoscritto le modifiche alla convenzione tra le parti per la gestione del parcheggio San Francesco. Modifiche che, una volta recepite, consentiranno la conclusione della procedura per l’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo Mc Donald’s.

Proprio per questo, nel corso della riunione sono stati affrontati e definiti gli aspetti relativi alla tempistica di questi ultimi: entro il mese di giugno saranno definiti tutti gli aspetti burocratici da parte degli uffici e successivamente partiranno i lavori che porteranno entro l’anno all’apertura dell’attività.

Un’apertura che conferma la rinnovata attrattività della nostra città, dove stanno investendo diverse realtà produttive, e che si inserisce nell’azione di rigenerazione del tessuto urbano, all’interno della quale l’Amministrazione sta mettendo in campo anche una valorizzazione dell’assetto dei parcheggi in città. Assetto nel quale il parcheggio San Francesco, per la sua connessione al centro e al parco fluviale, rappresenta un asse strategico.