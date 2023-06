Rai Kids a Pescara per Cartoons On The Bay 2023

PESCARA – In occasione della nuova edizione di Cartoons On The Bay – International Festival Of Animation, Transmedia And Media-Arts, organizzata da Rai Com e in programma a Pescara dal giovedì 1 a domenica 4 giugno, Rai Kids sarà presente in Piazza della Rinascita (nota come Piazza Salotto) con alcuni appuntamenti per incontrare e far giocare i piccoli telespettatori.

“Un’onda di divertimento” è lo slogan scelto anche quest’anno dalla struttura Rai dedicata ai bambini e ragazzi, che porterà a Pescara i principali protagonisti di programmi e serie in onda su Rai Yoyo, Rai Gulp e RaiPlay. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza della Rinascita.

L’ex campione di volley Andrea Lucchetta e i protagonisti della nuova serie animata “Super Spikeball” saranno al centro dell’evento Volley S3, realizzato con la Federazione italiana pallavolo. Tutti i giorni, dalle 17 alle 21, piazza della Rinascita, diventerà un palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

Venerdì 2 giugno, dalle ore 18 alle 20, sempre in piazza della Rinascita, tutti i bambini potranno incontrare e farsi fotografare con alcuni dei loro beniamini di Rai Yoyo. Ci saranno Puffi, Topo Gigio, Masha e Orso, Milo, Pinocchio & Freeda, Bluey, Lampadino e Caramella e Bing!. Per l’occasione saranno festeggiati i 140 anni di Pinocchio.

Sabato 3 giugno, dalle ore 21, il palco principale del Cartoons On The Bay si accenderà di magia grazie all’arrivo di Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, le fatine del Winx Club, nate dalla fantasia di Iginio Straffi e orgoglio della creatività Made in Italy. L’apertura è affidata alla “Rainbow Crew”, il gruppo di danza che da anni segue le property Rainbow negli eventi live e che in questa occasione si esibirà sulle note delle più belle canzoni Winx Club. A seguire la performance di Elisa Rosselli, cantante e autrice delle colonne sonore della serie, che farà scatenare grandi e piccini ripercorrendo le trasformazioni più famose del cartone animato. Tutti i bambini presenti, inoltre, avranno la possibilità di partecipare alla Baby Dance con le protagoniste del format “Winx Let’s Dance”. Si chiude in bellezza con l’anteprima del nuovo ed entusiasmante spettacolo “Winx Magic Party”, per rivivere, tra magiche coreografie ed effetti speciali, le avventure di Winx Club in compagnia delle sei fate e del principe Sky.

Domenica 4 giugno, dalle 11,30, ci saranno i Mini Cuccioli. Un grande spettacolo, grande come il successo che riscuotono i loro cartoon tra i milioni di “piccoli amici” che li seguono tutti i giorni su Rai Yoyo e RaiPlay. In scena, davanti a un grandissimo e coloratissimo ledwall che interagisce con i protagonisti, le grandi mascotte dei Mini Cuccioli, il Capi e l’Assistente, e altri ospiti.

Da segnalare, per il programma scuole, l’anteprima della nuova serie animata “La famiglia Skrokkiazeppi”, prodotta dalla torinese Animato.

Gli appuntamenti in piazza della Rinascita sono realizzati in collaborazione con Soluna Eventi, Rainbow S.p.A., Lucky Dreams, DiStefano Production, Animundi, Topo Gigio srl, Gruppo Alcuni e DePlaneta.

Per tutti i dettagli il programma destinato al pubblico è disponibile su https://cartoonsbay.rai.it/programma-pubblico-cotb2023/