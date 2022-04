Teramo, Quarto Savona 15: modificato il programma

TERAMO – A causa delle avverse condizioni meteo si rende necessaria una modifica al programma di esposizione della teca con i resti della “Quarto Savona 15”, l’auto della scorta di Giovanni Falcone distrutta dall’esplosione di Capaci.

La teca sarà esposta in piazza Martiri appena le condizioni meteo lo permetteranno, dandone tempestiva comunicazione, mentre il momento istituzionale con le scuole, originariamente previsto sempre in piazza, si svolgerà alle ore 11:00 nella sala polifunzionale della Provincia. Per l’occasione sarà presente Tina Montinaro, moglie di Antonio caposcorta del giudice Falcone ucciso dalla mafia nella strage di Capaci.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle cerimonie organizzate dal Premio Borsellino in collaborazione con l’Associazione nazionale Magistrati – Abruzzo e la Polizia in occasione del XXX anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Foto di repertorio