La Corsa del Dottor Carlo 2022 a Cepagatti: tutti i risultati

Gran successo per la sesta edizione della competizione con tanti giovani in evidenza e la solidarietà alla Nazionale Ucraina

CEPAGATTI – La Corsa del Dottor Carlo ha avuto un successo rilevante rispetto alle passate edizioni rifacendosi il look e abbracciando le categorie giovanili del ciclismo. Con l’anticipo della manifestazione a Pasquetta e la conferma della categoria juniores, il nuovo format organizzativo, allargato alle categorie esordienti e allievi, ha coinvolto l’interesse e la partecipazione di un gran numero di atleti (350) da più zone d’Italia.

Il compianto Carlo Santuccione, medico con la passione per le due ruote, ha guardato tutti dall’alto nel giorno della corsa a lui intitolata e voluta fortemente da un pool attivo di organizzatori (il GC Ciclistico Cepagatti del presidente Fabio Cascini e lo staff di Parmegiani Management di Pasquale Parmegiani) e dall’amministrazione comunale di Cepagatti rappresentata in primis dal sindaco Gino Cantò e dall’assessore allo sport Antonella Paolini, sempre vicini alla famiglia Santuccione (la moglie Ileana, i fratelli Bruno e Carmine, il nipote Vincenzo, i figli Sara, Davide e Simone).

“La manifestazione è cresciuta – spiega Fabio Cascini a nome di tutto il comitato organizzatore – e siamo orgogliosamente soddisfatti per come è andata perché da lassù Carlo avrebbe voluto una giornata di ciclismo coi fiocchi. Abbiamo messo alle spalle tanto lavoro e con un gran numero di volontari e sostenitori che non si sono tirati indietro anche per la mansione più semplice da fare. Un grazie ai nostri sponsor e all’amministrazione comunale, affinché questa corsa diventi un patrimonio di tutta Cepagatti e del ciclismo abruzzese”.

Esordienti in gara promiscua tra i ragazzi di primo e secondo anno che hanno compiuto cinque giri di 5 chilometri cadauno attorno Cepagatti. Dopo i brevissimi tentativi di Pietro Cermenati (Pedale Senaghese), Ryan Zaccone (Pedale Senaghese), Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese), Gabriele Andrea Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum) e Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese), il gruppo dei migliori si è leggermente sgranato in salita verso l’arrivo dove lo zampino vincente è stato quello del pugliese Raffaele Cascione (Andria Bike) davanti al marchigiano Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese) e al laziale Brian Paris (Team Coratti), leggermente defilata l’allieva Elena De Laurentiis (Acd Guarenna) che si è attestata in 17.ma posizione.

Dieci i giri corti sul medesimo circuito per gli allievi. Tentativi senza scampo per Simone Sasso (Pedale Chiaravallese), Simone Melfi (Pedale Azzurro Rinascita), Mattia Balestra (Pedale Rossoblu Picenum), Mirco De Angelis (Pedale Chiaravallese), Matteo Tullio (Pedale Teate) e Santiago Ferraro (Team Coratti). Ma per la volata finale a rivelarsi fra i maggiori protagonisti ancora un corridore marchigiano: Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese) ha sfruttato il finale di percorso in pendenza per non farsi superare dal laziale Gabriele Savioli (Piesse Cycling Team), terzo il romagnolo Giacomo Casadio (Pedale Azzurro Rinascita) e quarto posto per il campione regionale FCI Abruzzo Nicolò Pizzi (Maniga Cycling Team).

Le attenzioni erano puntate maggiormente sulla corsa juniores disputata sul percorso tradizionale tra Cepagatti e Villareia con 9 giri di 11,6 chilometri cadauno: tra i partecipanti gli atleti della nazionale Ucraina diretti da Sergiy Grechin, da poco più di un mese alloggiati nel Progetto Case di Roio alle porte di L’Aquila.

Tutta la nazionale ucraina presente alla Corsa del Dottor Carlo è stata premiata prima della partenza da una rappresentanza del comitato organizzatore e dal presidente del comitato regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone per diffondere un messaggio di pace e solidarietà, oltre all’abbraccio collettivo di tutto il pubblico di Cepagatti verso questi ragazzi lontani dalle proprie famiglie che stanno vivendo le atrocità di questa guerra scatenata dalla Russia.

E proprio i ragazzi ucraini si sono imposti all’attenzione generale strappando applausi palesando tutta la loro combattività con Vladyslav Kovthunenko nei primi giri e successivamente con Semen Simon, autore di una fuga in compagnia di Valerio Pavia (Team Coratti) e Sergio Giaffreda (Autozai Petrucci Contri). Su di loro è riuscito a riportarsi tutto solo con un’azione di prepotenza il contrattaccante Luke Andrew Tuckuwell (Team Bike Terenzi). Il corridore australiano, da pochi giorni in Italia e al debutto in assoluto con la compagine laziale-pugliese di patron Claudio Terenzi, ha scompigliato le carte producendosi negli ultimi chilometri nell’assolo vincente. Costretto alla resa e al secondo posto dopo una leadership virtuale al penultimo giro il veneto Giaffreda. Dietro il gruppo inseguitore oltre a riassorbire gli altri due fuggitivi ha disputato la volata con Yevheni Spashchenko della Nazionale Ucraina che ha soffiato il terzo posto all’abruzzese Angelo D’Orazio (Vini Fantini Sportur Freebike), ottavo posto per il campione regionale FCI Abruzzo Federico Di Mauro (Gulp Pool Val Vibrata).

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI

1. Raffaele Cascione (Andria Bike) 25 km in 43’00” media 34,884 km/h

2. Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese)

3. Brian Paris (Team Coratti)

4. Gabriele Andrea Alessiani (Pedale Rossoblu- Picenum)

5. Gennaro Matrone (Team Cesaro)

6. Matteo Pirolo (Team Cesidio La Ruspa Avezzano)

7. Giuseppe Bassi (Team Go Fast Puglia)

8. Federico Gargiulo (Velosport Ferentino Cycling Team)

9. Ciro Visciglio (Team Cesaro)

10. Luca Fabbri (GC Fausto Coppi)

11. Aldo Ivan Casabona (Pedale Senaghese)

12. Francesco Arduini (Team Coratti)

13. Jacopo Pascarella (Team Cesaro)

14. Eros Mainetti (Team Coratti)

15. Angelo Brugaletta (Team Cesaro)

16. Lorenzo Ferraro (Team Coratti)

17. Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)

18. Michele Pio Cacchio (GC Fausto Coppi)

19. Antimo Ragozzino (Team Cesaro)

20. Alessandro Ciolfi (Piesse Cycling Team)

21. Francesco Prunesti’ (GC Fausto Coppi)

22. Daniele Sellati (Piesse Cycling Team)

23. Nicola Miraglia (GC Fausto Coppi)

24. Christian Giacobbi (Rinascita)

25. Achille Vittori (GC Fausto Coppi)

26. Ryan Zaccone (Pedale Senaghese)

27. Michele Berardi (GC Fausto Coppi)

28. Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese)

29. Gianmaria Graziani (Team Coratti)

30. Giulio Fornoni (Pedale Senaghese)

31. Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

32. Pietro Caponera (Velosport Ferentino Cycling Team)

33. Rocco Mattia Orlando (Ciclo Team Valnoce)

34. Alessio Ricci (Asd 1 D + / 1 Dente in Più)

35. Mattia Romanelli (OP Bike)

36. Federico Rotini (Team Go Fast)

37. Pasquale Liberti (Mary J Sweet Angel)

38. Nicholas Ferrone (Pedale Senaghese)

39. Riccardo Basilico (Pedale Senaghese)

40. Valerio Candeloro (Pedale Teate)

41. Enrico Iacobellis (GC Fausto Coppi)

42. Mattia Schiavolin (Pedale Senaghese)

43. Edoardo Lillo (Asd 1 D + / 1 Dente in Più)

44. Riccardo Haisu Lonut (Team Coratti)

45. Filippo Cocci (SC Villa S.Antonio-Cicli Cocci)

46. Alessandro Ruffilli (GC Fausto Coppi)

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI

1. Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese) 50 km in 1.20’00” media 37,500 km/h

2. Gabriele Savioli (Piesse Cycling Team)

3. Giacomo Casadio (Pedale Azzurro.Rinascita)

4. Nicolo’ Pizzi (Maniga Cycling Team)

5. Riccardo Drei (Pedale Azzurro.Rinascita)

6. Giuseppe Sciarra (Team Cesaro)

7. Luca Laguardia (Team Alto Bradano)

8. Luca Bardi (Asd 1 D + / 1 Dente in Più)

9. Simone Melfi (Pedale Azzurro.Rinascita)

10. Filippo Sbarzagli (Pedale Azzurro.Rinascita)

11. Mattia Balestra (Pedale Rossoblu- Picenum)

12. Federico Morresi (Recanati Marinelli Cantarini)

13. Matteo Tullio (Pedale Teate)

14. Michele Pascarella (Team Cesaro)

15. Mattia Persiani (Pedale Rossoblu- Picenum)

16. Riccardo Taormina (Recanati Marinelli Cantarini)

17. Domenico Russo (Team Coratti)

18. Lorenzo Cipriani (Piesse Cycling Team)

19. Vincenzo Buonomo (Team Cesaro)

20. David Lain (Pedale Chiaravallese)

21. Pietro Scottoni (Piesse Cycling Team)

22. Damiano Buttarazzi (Velosport Ferentino Cycling Team)

23. Alessandro Bercini (Team Cesaro)

24. Tommaso Alonzi (Velosport Ferentino Cycling Team)

25. Francesco Musilli (Pedale Rossoblu Truentum)

26. Gianmarco Pinton (OP Bike)

27. Matteo D’Ulizia (Piesse Cycling Team)

28. Giovanni Spendolini (Pedale Chiaravallese)

29. Adrian Pignato (Pedale Azzurro.Rinascita)

30. Leonardo Consolidani (Team Coratti)

31. Ludovico D’Achille (Pedale Sulmonese)

32. Christian Di Menno Di Bucchianico (Maniga Cycling Team)

33. Alessio Leone (Team Coratti)

34. Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

35. Francesco Zandri (Recanati Marinelli Cantarini)

36. Umberto Costantini (Maniga Cycling Team)

37. Mirco De Angelis (Pedale Chiaravallese)

38. Carlo Mazzoleni (Vallecamonica Asd)

39. Matteo Leone (Team Cesaro)

40. Matteo De Angelis (Pedale Chiaravallese)

41. Luca Schiavone (Asd 1 D + / 1 Dente in Più)

42. Riccardo Pochini (Pedale Rossoblu- Picenum)

43. Dario Macchia (Team Go Fast)

44. Giuseppe Porta (Team Cesaro)

45. Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese)

46. Matteo Ciampoli (Team Go Fast)

47. Domenico Di Toro (Acd Guarenna)

48. Daniel Mincone (Pedale Teate)

49. Simone Sasso (Pedale Chiaravallese)

50. Santiago Ferraro (Team Coratti)

51. Alessandro Venanzi (Pedale Chiaravallese)

ORDINE D’ARRIVO JUNIORES

1. Luke Andre Tuckuwell (Aus,Team Bike Terenzi) 104,4 km in 2.35’00” media 40,258 km/h

2. Sergio Giaffreda (Autozai -Petrucci-Contri)

3. Yevhenii Spashchenko (Nazionale Ucraina)

4. Angelo D’orazio (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

5. Andrea Tassi (Team Coratti)

6. Alberto Lucidi (Team Bike Terenzi)

7. Federico Amati (Team Logistica Ambientale)

8. Federico Di Mauro (Gulp! Pool Val Vibrata)

9. Saverio Russo (Cps Professional Team)

10. Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

11. Marco Martini (Autozai -Petrucci-Contri)

12. Mykhaylo Basaraba (Nazionale Ucraina)

13. Francesco Menghini (OP Bike – Pedale Rossoblu Truentum)

14. Italo Fini (Cps Professional Team)

15. Andrea Rocchetti (Pro.Gi.T. Cycling Team)

16. Yevhenii Testsov (Nazionale Ucraina)

17. Ivan Carrer (Team Bike Terenzi)

18. Angelo Colaiemma (Pro.Gi.T. Cycling Team)

19. Federico Minori (Team Logistica Ambientale)

20. Francesco Argentino (Team Logistica Ambientale)

21. Vladyslav Kovtunenko (Nazionale Ucraina)

22. Leonardo Di Santo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

23. Davide De Giorgi (Pro.Gi.T. Cycling Team)

24. Daniil Shyrin (Nazionale Ucraina)

25. David Rosioru (Rou, Team Bike Terenzi)

26. Manuel D’Ovidio (OP Bike – Pedale Rossoblu Truentum)

27. Thomas Angelo D’Ambrosi (Team Coratti)

28. Jacopo Rossi (Team Coratti)

29. Edoardo Luce (Gulp! Pool Val Vibrata)

30. Gabriele Cosma Rausa (Pro.Gi.T. Cycling Team)

31. Ciro Nocerino (Scap Trodica di Morrovalle)

32. Emanuele Gentili (Team Bike Terenzi)

33. Luca Mimmo Maggi (Team Coratti)

34. Matteo Fiorini (Pedale Chiaravallese)

35. Davide Mariani (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

36. Federico Ferranti (OP Bike – Pedale Rossoblu Truentum)

37. Gianmarco Vicini (Team Coratti)

38. Fabiano Faieta (Team Coratti)

39. Giovanni Maria Caricasulo (Pro.Gi.T. Cycling Team)

40. Patrick Vanacore (UC Giorgione-Cambike)

41. Simone Livrieri (Audax Fiormonti)

42. Simone Camelo (Team Coratti)

43. Andrea Mearelli (Team Logistica Ambientale)

44. Omar Dal Cappello (Autozai -Petrucci-Contri)

45. Ivan Taccone (OP Bike – Pedale Rossoblu Truentum)

46. Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

47. Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)

48. Mattia Marcozzi (OP Bike – Pedale Rossoblu Truentum)

49. Stefano Cerone (Gulp! Pool Val Vibrata)

50. Flavio Ponteggi (Fonte Collina Studio Latini)

51. Valerio Pavia (Team Coratti)

52. Semen Simon (Nazionale Ucraina)

53. Davide Scurti (Gulp! Pool Val Vibrata)

54. Manuel Rescia (Team Bike Terenzi)

55. Francesco Pio Borrelli (Team Bike Terenzi)

56. Riccardo Biondani (Autozai -Petrucci-Contri)

57. Nicolo’ Tosetto (Autozai -Petrucci-Contri)