Teramo, torna la campagna della Protezione Civile “Io non rischio”

“Io non rischio”, campagna nazionale per le buone pratiche della Protezione Civile: il 12 e il 13 ottobre in piazza Martiri a Teramo

TERAMO – Presentata questa mattina in Provincia la campagna “Io non rischio” della Protezione Civile che per due giorni farà tappa nel capoluogo. A presentare l’iniziativa il presidente dell’Associazione di volontariato Protezione Civile “GranSasso d’Italia”, Alessandro Lellii e la referente di piazza, Federica Di Paolo; il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile Gennarino Di Lorenzo; il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, il vicepresidente dell’ente, Alessandro Recchiuti.

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto e – novità dell’edizione 2019 – anche il rischio vulcanico in occasione dell’esercitazione nazionale Exe Flegrei 2019.

Quest’anno la campagna promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, ReLuise Fondazione Cima si terrà il 12 e 13 ottobre in occasione dell’apertura della Settimana della Protezione civile: 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno entrare a contatto con le donne e gli uomini del Servizio nazionale della protezione civile.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Teramo partecipa alla campagna “Io non rischio”.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto e maremoto, l’appuntamento è in Piazza Martiri. Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari hanno organizzato una “Caccia al tesoro” per scoprire attraverso il gioco come ci si protegge dal terremoto.

“Io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascun cittadino può portare avanti per la diffusione delle informazioni che ci aiutano a vivere più sicuri.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.