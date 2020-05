TERAMO – L’assessore Valdo di Bonaventura comunica che da lunedì prossimo, 25 Maggio, riprendono i lavori non portati a termine del piano asfalti. Si riparte da Via Masci, a seguire: via De Albentiis, piccoli tratti di Circ.ne Spalato, tratto di via San Ferdinando, piazzale della Stazione, parcheggi di via Pannella, via ViIlani, Successivamente si passerà al centro storico

